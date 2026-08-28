نظام آلي يتوقع السيول المفاجئة

طرح نيلس هوفيوس، الخبير في مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض «جي.إف.زد»، تصوراً لنظام إنذار مبكر آلي يمكنه التحذير من السيول المفاجئة وحماية الناس من تداعياتها.

وذلك في أعقاب السيول المدمرة التي شهدتها نيبال، وأسفرت عن مئات القتلى وأكثر من ألف مفقود وطمر بلدات تحت أطنان من الأوحال.

وبحسب الخبير، تستهدف إجراءات الحماية التقليدية، على سبيل المثال في جبال الألب، تحديد المناطق الخطرة، مثل المنحدرات الشديدة والأنهار الجليدية والبحيرات الجليدية، ومراقبتها.

وفي مايو 2025 تم رصد خطر انزلاق نهر بيرش الجليدي في كانتون فاليه السويسري في الوقت المناسب. وتم إجلاء بلدة بلاتن قبل أن يدفنها انهيار النهر الجليدي في 28 مايو 2025.

وقال هوفيوس: «عمليات المراقبة هذه مكلفة للغاية»، مضيفاً أن هذا النهج المكلف، الذي يتطلب جهداً كبيراً، يصبح غير قابل للتنفيذ في مناطق جبلية شاسعة مثل الهيمالايا وكاراكورام وجبال الأنديز، إلا أنه أوضح أن هناك بالفعل تصوراً لنظام إنذار مبكر آلي مناسب.

وبحسب هذا التصور، فإنه من المفترض أن تسجل أجهزة قياس الزلازل المخصصة بشكل خاص لرصد الاهتزازات السطحية أحداثاً مثل انهيارات الصخور وانهيارات الأنهار الجليدية والسيول المفاجئة أيضاً، وأن تحدد مواقعها بدقة.

ومن خلال تحديد الموقع بدقة، يمكن التنبؤ بمسار موجات السيول بالاستناد إلى النماذج الطبوغرافية الموجودة بالفعل.

وأوضح هوفيوس أن شبكة القياس تحتاج إلى مزيد من التطوير في كثير من المناطق المعرضة للخطر، مثل الهيمالايا، من أجل تحديد المواقع بدقة.

مؤكداً أن هذا النهج عملي، لكنه يتطلب تعاوناً بين الدول المتضررة، مضيفاً أنه يتعين أيضاً حسم مسألة التمويل من جانب جهات دولية مانحة مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي، وقال: «نحتاج إلى مد جسور بين العلم والسياسة والتمويل الدولي».

وبالنسبة للسيول المفاجئة الحالية في الهيمالايا، كانت المهلة المتاحة قصيرة للغاية. ووفقاً لهوفيوس، لم تمر عشر دقائق حتى وصلت موجة السيول إلى المحطة الحدودية التبتية-النيبالية «جييرونج» بعد انهيار النهر الجليدي.

في المقابل، أوضح الخبير أنه بالنسبة إلى المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر، تكون الفترة الزمنية أطول بكثير، وغالباً ما تصل إلى ساعة، وقال:

«سيكون ذلك كافياً لكي يتمكن الناس من البحث عن مكان يحتمون فيه».

وفي عام 2023، أفاد فريق بحثي في دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» بأن انفجار البحيرات الجليدية المحتمل وحده يعرض نحو 15 مليون شخص حول العالم للخطر.

ويتركز أكبر خطر للتعرض لمثل هذه الفيضانات على سكان المناطق الجبلية المرتفعة في آسيا، لا سيما في الهند وباكستان والصين، وفي جبال الأنديز، خاصة في بيرو وبوليفيا. ويعيش أكثر من نصف السكان المعرضين للخطر في العالم في أربع دول فقط هي الهند وباكستان وبيرو والصين.

ومع ذوبان الأنهار الجليدية بفعل ارتفاع حرارة الأرض، يمكن أن تتجمع مياه الذوبان المتدفقة في بحيرات جديدة أو تؤدي إلى توسع هائل في البحيرات القائمة. وإذا انهار سد طبيعي في مثل هذه المسطحات المائية، فقد تحدث فيضانات في اتجاه مجرى الوادي دون أي تحذير مسبق.

وكتب الفريق، بقيادة توم روبنسون من جامعة كانتربري في كرايستشيرش بنيوزيلندا وكارولين تايلور من جامعة نيوكاسل في نيوكاسل أبون تاين ببريطانيا، أن عدد البحيرات الجليدية ومساحتها وحجمها زادت على مستوى العالم منذ عام 1990، كما نما عدد السكان في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار بسرعة.

