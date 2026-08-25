أمسيات سينمائية فاخرة في دبي حافلة بالفرادة والتنوع

لا تنتهي حكايات التميز والحياة العصرية الفاخرة في دبي، ففي كل مرفق ترفيه وقصة جمال وإبداع، تحضر سمة الفرادة بشكل خلاق، وهو ما تجلى مؤخراً في تجربة مشاهدة أفلام سينمائية تمنح الضيوف أجواء أكثر فخامة وخصوصية للاستمتاع بأوقاتهم أمام الشاشة الكبيرة.

وذلك في «روكسي سينما» ضمن «ذا بيتش، جيه بي آر»، تحديداً في «السينما الخاصة»، التي تستقبل مجموعات تصل إلى 12 ضيفاً.

وتوفر لهم مساحة حصرية لمشاهدة أحدث الأفلام المعروضة في «ذا بيتش، جيه بي آر»، في حضرة أجواء غنية بفخامة الترفيه، تشمل المقاعد الفاخرة وخدمة توصيل الطلبات إلى المقاعد، لتكون هذي السينما خياراً مثالياً للقاءات الأهل والأصدقاء وأعياد الميلاد والأمسيات الرومانسية وطلبات الزواج وغيرها من المناسبات الخاصة.

وبمقدور للضيوف اختيار أحدث الأفلام المعروضة لدى «روكسي سينما»، والاستمتاع بتجربة فريدة تحضر فيها قوائم متنوعة من المأكولات والمشروبات، لتمنح السينما المجموعات كافة بديلاً أكثر خصوصية وتميزاً عن تجربة السينما المعتادة.

كما تكتمل التجربة مع الصالة المتجددة في «ذا بيتش، جيه بي آر»، التي أعيد تصميمها بالكامل بديكورات عصرية ومقاعد مطوّرة وأجواء أكثر فخامة، لتوفر للضيوف مساحة مريحة وراقية للاسترخاء قبل الفيلم وبعده.

وتجمع «روكسي سينما» في «ذا بيتش، جيه بي آر» بين أحدث الأفلام والراحة والخصوصية والأناقة، لتصبح الوجهة المثالية لكل ليلة سينمائية عفوية أو مناسبة تستحق الاحتفال.