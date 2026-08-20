وزيرة ألمانية تطلب فحص أطروحتها للدكتوراه بعد اتهامات بالانتحال

طلبت وزيرة العدل المحلية في ولاية برلين، فيلور بادنبرج، من جامعة كولونيا الألمانية إجراء فحص مستقل وشامل لأطروحة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك بعد توجيه اتهامات إليها بالانتحال العلمي، وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان شتيفان فيبر، الباحث في علوم الاتصالات والمتخصص في كشف حالات السرقة الأدبية، قد أعلن عثوره على أكثر من 80 موضع انتحال في أطروحة بادنبرج، وتحدث تحديداً عن "83 جزءاً منتحلاً".

وقالت بادنبرج في تصريحات لصحيفتي "برلينر تسايتونج" و"تاجس شبيجل": "أُعدت أطروحة الدكتوراه بأفضل ما لدي من معرفة وضمير... طلبت من جامعة كولونيا فحص أطروحتي بشكل مستقل وشامل. ويشكل التقييم العلمي لبعض المواضع التي تم العثور عليها موضوع هذا الإجراء".

ووفقا للبيانات، ناقشت بادنبرج أطروحتها في عام 2005 في كلية الحقوق بجامعة كولونيا.





