هل يجوز شرعاً تقاسم الإنترنت بين الجيران؟.. دار إفتاء تجيب

قالت لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن تقاسم خدمة الإنترنت وكلمة السر (الباسورد) الخاص بالواي فاي بين الجيران غير جائز شرعاً.

وسأل أحدهم عن حكم الشرع في تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت فيما بين الجيران، بعد إدخال الخدمة إلى منزله، وطلب منه جاره مد سلك إليه أو إعطائه كلمة السر (الواي فاي) مقابل مبلغ مالي شهري يتفق عليه.

وردت نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة، وقال إن إشراكُ الجيران في خدمة الإنترنت أو منحُهم كلمةَ السر (الواي فاي) لاستخدامها في منزلهم بشكل دائم مقابل مبلغ مالي شهري يتفق عليه، دون إذن كتابي من الشركة ممنوع شرعاً.

أوضح عبر فتوى منشورة في الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، هذا الأمر يوجد به غش وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقض لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.

ووفق الفتوى يعد استيفاء المنفعة بغير الوصف المتفق عليه بالمشاركة بدلًا من الاستخدام الشخصي، نقضًا لما التزم به المشترك سابقًا، معتبرا أن هذا التصرف يشتمل على الغش والتدليس وكلاهما محرم شرعاً.