نيويورك: مدينة الصخب والعراقة والتنوع وقبلة صناع الأفلام

أينما كنت في مدينة نيويورك فإن شعوراً سيراودك: «أشعر وكأنني في فيلم، أو كأني رأيت هذا المنظر في فيلم من قبل». نعم ولا غرابة، فإنّ المدينة بمبانيها الشاهقة أو المتهالكة، كانت موقعاً لتصوير الكثير من الأفلام والمسلسلات، بل إن مدينة «غوثام» في «باتمان» مصممة على نيويورك.

إذا كنت قاصداً هذه المدينة الجميلة، فاسكن في أفنيو 8 المزدحم في قلب جزيرة مانهاتن. أنت تريد الازدحام في هذه المدينة لأنّ هذه روحها. سواء في منتصفه بين شارع 40 و45 غرب، أو قريباً من طرفه الجنوبي عند شارع 34 غرب، المكان مليء بالفنادق.

في منتصفه سترى الشاشات الضخمة تزيّن المباني، وستجاور مبنى صحيفة نيويورك تايمز الشاهق وستجد ساحة تايمز سكوير على بعد أمتار منك، وحتماً هذه الساحة الجميلة والصغيرة التي تعج بالسياح من كل حدب وصوب مليئة بالأنشطة المرحة كالرقص والغناء على أنغام أغاني تيلور سويفت أو أغنية أليشا كيز الشهيرة: «نيويورك»!

وأيضاً وأنت في ساحة تايمز سكوير ستكون في الوقت نفسه في قلب «Broadway» حيّ المسارح الشهير والمكان الذي هام المخرج الأمريكي وودي آلن في حبه.

هنا، امضِ يومك أو ليلتك الأولى تحت أضواء الشاشات الضخمة في تايمز سكوير التي تبث طاقة رهيبة في المكان وتضيء الساحة بأكملها دون الحاجة إلى عمود إنارة واحد.

أهم مكان في نيويورك هو جزيرة ليبرتي، حيث يقبع تمثال الحرية الأيقوني الجميل. التقط صورة تحته وتأمل جماله ثم أقصد جزيرة Ellis بالسفينة على بعد دقائق، وهناك زر متحف الهجرة الوطني لتتعرف على تاريخ نيويورك والولايات المتحدة التي تكونت من مهاجرين أوروبيين في البداية قبل أن تتنوع عرقياً.

بمجرد خروجك من هذا المكان فإن الشارع الأيقوني «وول ستريت» ليس بعيداً عنك. هو أيقوني باسمه ومكانته وليس بحجمه فهو صغير جداً لكنه محاط ببورصة نيويورك من جهة ومبنى الاحتياط الفيدرالي من جهة أخرى.

على مقربة منه، شارع فولتون في الحي المالي - حيث قد تشعر أنك في فيلم «باتمان» بسبب الشوارع الضيقة التي تفصل الأبراج الشاهقة - ستجد برج One World Trade Center وهو البرج الذي شيد إلى جانب موقع برجي مركز التجارة العالمي، وهما اللذان انهارا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

في هذه البقعة تحديداً، بإمكانك تمضية بقية يومك، وستجد موقع البرجين السابقين تحوّلا إلى حوضين تخرج منهما نوافير ومحفورة على حوافهما أسماء ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وخلفهما مكانان: الأول Memorial 9/11 (متحف 11 سبتمبر الوطني) وهو من أجمل الأماكن التي تستحق الزيارة لو كنت ممن عايشوا تلك الأحداث لحظة بلحظة ككاتب هذه السطور.

الثاني مركز تسوق على شكل تحفة معمارية The Oculus حيث تدخله من السقف ثم تنزل إلى الطابق الأرضي للتسوق. وما زلنا في الحي المالي، حيث جسر بروكلين الأيقوني قريب جداً ويستحق أن تمشي عليه وتعبر من جزيرة مانهاتن إلى منطقة بروكلين المجاورة.

من الأماكن الجميلة أيضاً في نيويورك حديقة سنترال بارك الواقعة عند كولومبوس سيركل عند طرف أفنيو 8 الشمالي، هذا بالطبع لو كنت من محبي الخضرة والأشجار والعشب (في الشتاء الثلوج تكسوها بالكامل).

حول سنترال بارك هناك متاحف مهمة: متحف مدينة نيويورك لو أردت فهم تاريخ المدينة وقصتها. متحف التاريخ الطبيعي، ومتحف غوغنهايم.

إذا لم تكن من عشاق المتاحف، فلديك خيارات زيارة الأماكن الأيقونية مثل Top of the Rock في روكفيلر بلازا حيث تصعد إلى المرصد لتستمتع بجمال المدينة من الأعلى، أو مرصد «إمباير ستيت» في نفس المنطقة.

من أجمل مطاعم المدينة، Buddakan وهو مطعم آسيوي في أفنيو 9 شيد سردابه كأنه قاعة فاخرة ضخمة في وسط المطعم الذي يعطي للزائر إيحاء كأنه في حلم.

وهناك مطعم Tavern on the Green في وسط سنترال بارك الذي صور فيه مشهد اغتيال دونالد كنت (دينيس هيسبرت) في مسلسل Blue Bloods عام 2015.

ومطعم «مارغراتفيل» في منطقة «تايمز سكوير» وهو على شكل مكعب بطابقين، المملوك للمغني الراحل جيمي بافيت. للتسوق في نيويورك، هناك Macy›s في هيرالد سكوير، وأفنيو 5 حيث يقع برج ترامب ومبنى لوي فيتون الأيقوني على شكل حقيبة. وأفنيو 6 - Avenue of the Americas - حيث مقار كبريات شركات الإعلام وبعض استوديوهات هوليوود.