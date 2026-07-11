خطأ بسيط يدمر المنزل.. 10 أجهزة لا توصلها بمشترك الكهرباء أبداً

يُعدّ مشترك الكهرباء من الأدوات الشائعة في المنازل، فهو يوفر منافذ إضافية لتشغيل أكثر من جهاز من مقبس واحد، لكن استخدامه بطريقة غير صحيحة يتحول إلى خطر حقيقي.

بعض الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة أو تعتمد على التسخين والمحركات القوية، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المشترك وتلفه أو حتى اندلاع حريق، لذلك، هناك أجهزة يُنصح بتوصيلها مباشرة بمقبس الحائط وفق slashgear.

1- أجهزة المطبخ

تستهلك أجهزة المطبخ كميات كبيرة من الكهرباء، لذلك لا يُفضل تشغيلها عبر مشترك كهربائي، فالميكروويف، والثلاجات، والخلاطات، وآلات القهوة، والمقالي الكهربائية تعتمد على محركات أو عناصر تسخين تحتاج إلى طاقة مرتفعة، ويؤدي توصيل أكثر من جهاز منها في مشترك واحد إلى زيادة الحمل الكهربائي، وارتفاع الحرارة، وتلف الوصلة أو حدوث مشاكل خطيرة.

2- السخانات ومكيفات الهواء والأجهزة الكبيرة

تحتاج الأجهزة المنزلية الكبيرة إلى طاقة عالية أثناء التشغيل، مثل سخانات التدفئة، ومكيفات الهواء، والمكانس الكهربائية، والمكاوي، وتستهلك بعض هذه الأجهزة طاقة قريبة من الحد الأقصى الذي يتحمله المشترك الكهربائي، ما يزيد خطر ارتفاع الحرارة أو انقطاع التيار أو حدوث حريق، فمن الأفضل توصيلها مباشرة بمقابس مخصصة تتحمل استهلاكها المرتفع.

3- أدوات تصفيف الشعر

تبدو مجففات الشعر ومكاوي الشعر في الظاهر أنها أجهزة صغيرة، لكنها من أكثر الأدوات استهلاكاً للكهرباء بسبب اعتمادها على إنتاج الحرارة.

بعض مجففات الشعر تصل قدرتها إلى نحو 2000 واط، ما قد يتجاوز قدرة بعض المشتركات، لذلك، يُنصح بعدم تشغيل مجفف الشعر ومكواة الشعر في الوقت نفسه عبر نفس المشترك، خاصة بالقرب من مصادر المياه.

4- توصيل مشترك كهربائي بآخر

يُعدّ توصيل مشترك كهربائي بمشترك آخر من الأخطاء الشائعة والخطيرة، ويُعرف باسم "التوصيل المتسلسل"، هذه الطريقة لا تزيد قدرة الدائرة الكهربائية، بل ترفع عدد الأجهزة المتصلة عليها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحمل وارتفاع الحرارة، ويقلل من مستوى الأمان ويسبب تلف الأجهزة أو نشوب حريق نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات.

5- الغسالات

رغم أن الغسالات تعمل بقابس كهربائي عادي، فإنها تستهلك طاقة كبيرة، خصوصاً عند تسخين المياه أو تشغيل المحرك، وتصل بعض الأنواع إلى أكثر من 1000 واط، ما يجعل تشغيلها عبر مشترك كهربائي خياراً غير آمن، كما أن وجودها عادة في أماكن قريبة من المياه يجعل استخدام مقبس مخصص أكثر أهمية لتقليل مخاطر الأعطال أو الصدمات الكهربائية.

6- توصيل أجهزة كثيرة بالمشترك

توصيل الأجهزة الإلكترونية بالمشترك الكهربائي يكون غالباً آمناً، لكن المشكلة تظهر عند جمع عدد كبير منها في وقت واحد. فالتلفاز، وأجهزة الألعاب، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات قد تتراكم طاقتها وتسبب ضغطًا على المشترك. لذلك، يجب تجنب تحميل مشترك واحد بعدد كبير من الأجهزة، خصوصًا الأجهزة عالية الأداء التي تستهلك طاقة أكبر.

7- الشوايات الكهربائية وأجهزة الطهي

تحتاج الشوايات الكهربائية وأجهزة التدخين والمواقد الكهربائية إلى طاقة كبيرة لأنها تعتمد على إنتاج الحرارة لفترات طويلة، ويؤدي تشغيلها عبر مشترك كهربائي إلى ارتفاع درجة حرارة الوصلة، خاصة عند تشغيل أجهزة أخرى معها، ولهذا السبب، يُفضل توصيل هذه الأجهزة مباشرة بمقبس الحائط لتجنب زيادة الحمل وتقليل احتمالات تلف المشترك أو حدوث حريق.

8- الأدوات الكهربائية السلكية

تختلف قدرة الأدوات الكهربائية حسب نوعها، لكن العديد منها يستهلك طاقة مرتفعة عند التشغيل، مثل المثاقب، والمناشير الكهربائية، وأجهزة الصنفرة، وضواغط الهواء، ويتسبب تشغيل هذه الأدوات عبر مشترك كهربائي في تجاوز قدرته، خصوصاً عند بدء تشغيل المحركات التي تحتاج إلى دفعة طاقة كبيرة، لذلك، يُنصح باستخدام مقابس مناسبة أو أسلاك مخصصة لهذه الأجهزة.

9- أحواض السمك الكبيرة

لا تبدو أحواض السمك مصدر خطر، لكن الأحواض الكبيرة تحتاج إلى عدة أجهزة كهربائية مثل السخانات والمضخات والفلاتر، ومع زيادة عدد هذه المعدات، يرتفع استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

كما أن وجود الماء بالقرب من التوصيلات الكهربائية يتطلب مزيداً من الحذر، لذلك يُفضل تخصيص مقبس مستقل للأحواض الكبيرة لتقليل احتمالات حدوث مشاكل كهربائية.

10- مضخات تصريف المياه

تحتاج مضخات تصريف المياه ومضخات الآبار إلى كميات كبيرة من الطاقة، خاصة عند لحظة بدء التشغيل، حيث يرتفع استهلاكها بشكل مفاجئ، لهذا لا يُنصح بتوصيلها بمشترك كهربائي، بل يجب استخدام مقبس مباشر قادر على تحمل الحمل الكهربائي، وتزداد أهمية ذلك لأنها غالباً تعمل في أماكن رطبة، ما يجعل السلامة الكهربائية أمراً ضرورياً.

نصائح

رغم أن المشترك الكهربائي مفيد للأجهزة منخفضة الاستهلاك مثل الهواتف وأجهزة الشحن وبعض الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، فإن استخدامه يحتاج إلى الحذر، ويجب تجنب تحميله فوق طاقته، وعدم تغطيته أو وضعه في أماكن تمنع التهوية، واختيار أنواع عالية الجودة مزودة بحماية من ارتفاع التيار.

كما يجب توصيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مباشرة بمقبس الحائط هو الخيار الأكثر أماناً.