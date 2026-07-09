صيف دبي.. موسم من الفرص الذهبية

تواصل مفاجآت صيف دبي ترسيخ مكانتها أحد أبرز المواسم الاقتصادية والترفيهية في الإمارة، بعدما تحوّلت من فعالية موسمية إلى محرك رئيس لتنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التخفيضات الكبرى، والعروض الترويجية، والفعاليات الفنية والترفيهية، والسحوبات والجوائز القيمة.

ويشهد الموسم الحالي إقبالاً متزايداً من السكان والزوار، مع ارتفاع الحركة في مراكز التسوق واستفادة المستهلكين من عروض استثنائية تشمل مختلف القطاعات، بدءاً من الأزياء والإلكترونيات وصولاً إلى المطاعم والترفيه، وتسهم الفعاليات المتنوعة في تعزيز جاذبية دبي وجهة صيفية متكاملة تجمع بين التسوق والتجارب العائلية.

كما انعكست فعاليات الموسم على القطاع السياحي، مع تنامي أعداد الزوار وارتفاع الطلب على الفنادق، مدفوعة ببرنامج حافل يلبي مختلف الاهتمامات، ويمنح العائلات والزوار خيارات واسعة تجمع بين الترفيه والتسوق والاستفادة من الخصومات الكبرى.

وأكد الزوار أن تنوع الفعاليات وقوة العروض الترويجية جعلت من مفاجآت صيف دبي فرصة للاستمتاع بتجارب مختلفة.