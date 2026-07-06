لماذا ينهار أداء المكيف في مواجهة موجات الحر الشديدة؟

مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يواجه كثير من السكان مشكلة أن مكيف الهواء يعمل لساعات طويلة دون أن ينجح في تبريد المنزل بالشكل المطلوب، ويعتقد البعض أن المشكلة في ضعف الجهاز فقط، لكن الأسباب متعددة، وتتراوح بين أعطال بسيطة وأخرى تتعلق بتصميم المنزل نفسه.

انسداد فتحات التهوية داخل المنزل

أول الأسباب الشائعة هو انسداد فتحات التهوية داخل المنزل، إذ يؤدي إغلاق أو تغطية الفتحات بالأثاث أو الأغراض إلى إعاقة تدفق الهواء البارد، ما يقلل من كفاءة التبريد بشكل ملحوظ، كما تلعب فتحات سحب الهواء دوراً أساسياً في تشغيل النظام بكفاءة، وأي انسداد فيها يضعف الأداء العام للمكيف وفق southernliving.

كما أن تراكم الأتربة في الفلاتر من أبرز الأسباب الشائعة لضعف المكيف، حيث يضطر للعمل بجهد أكبر لدفع الهواء عبر فلتر مسدود، ما يقلل من قدرته على التبريد، ويوصي الخبراء باستبدال أو تنظيف الفلاتر بشكل دوري كل 30 إلى 90 يوماً، خاصة في البيئات الحارة أو التي تحتوي على غبار أو شعر حيوانات.

كما يمكن أن يكون الخلل مرتبطاً بـ منظم الحرارة (الثرموستات)، إذ قد يؤدي ضعف البطاريات أو الخطأ في الإعدادات إلى تشغيل غير دقيق لنظام التبريد، وفي بعض الحالات، يؤدي الإفراط في خفض درجة الحرارة إلى إرهاق المكيف دون تحقيق نتائج أسرع.

ومن العوامل الأساسية في مشكلة ضعف التكييف، غياب الصيانة الدورية، حيث تتراكم الأوساخ داخل الوحدة وتضعف كفاءة التبريد، إضافة إلى احتمال وجود تسرب في غاز التبريد أو أعطال في الضاغط، ويؤكد الفنيون أن الصيانة المنتظمة مرتين سنوياً تقلل بشكل كبير من هذه المشكلات.

المشكلة ليست المكيف

في حالات عديدة، لا تكون المشكلة في المكيف نفسه، بل في عدم ملاءمته لمساحة المنزل، إذ قد تكون القدرة التشغيلية للجهاز أقل من المطلوب، كما أن الوحدات القديمة تفقد كفاءتها مع مرور الوقت، خاصة بعد 10 إلى 15 عاماً من الاستخدام، ما يجعل استبدالها خياراً ضرورياً في بعض الحالات.

كما يلعب ضعف العزل الحراري في المباني دوراً مهماً في تقليل كفاءة التبريد، حيث يسمح بدخول الهواء الساخن عبر الجدران والأسقف غير المعزولة جيداً، كما أن النوافذ القديمة أو غير المحكمة الإغلاق تزيد من تسرب الحرارة إلى الداخل، ما يضاعف العبء على أجهزة التكييف.

يمكن تحسين الوضع والسيطرة على هذه المشاكل عبر إجراءات بسيطة مثل إغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، استخدام المراوح لتوزيع الهواء البارد، سد الفجوات حول النوافذ والأبواب، وتجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة إضافية خلال النهار.

خلص الخبراء إلى أن ضعف أداء المكيف في موجات الحر لا يعود لسبب واحد، بل لمجموعة عوامل متداخلة، تبدأ من الصيانة وتنتهي بجودة البناء نفسه، ما يجعل الحل الأمثل مزيجاً من الصيانة الدورية وتحسين كفاءة المنزل.