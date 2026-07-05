هل يوفر تشغيل مكيف الهواء طوال اليوم المال أم يهدر الطاقة؟

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها العالم اليوم، يزداد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء للحفاظ على برودة المنازل، إلا أن كثيرين يتساءلون عما إذا كان ترك المكيف يعمل طوال اليوم يعد وسيلة لتوفير المال أم أنه يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة وارتفاع فاتورة الكهرباء.

يؤكد خبراء في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أن الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات، إذ يعتمد الأمر على عدة عوامل، من بينها مدة وجود أفراد الأسرة في المنزل، وكفاءة نظام التكييف، ومستوى العزل الحراري للمبنى، إضافة إلى طبيعة المناخ والرطوبة وفق southernliving.

وبحسب الخبراء، فإن تشغيل المكيف بشكل متواصل ليس مؤشراً على كفاءته، بل قد يكون دليلاً على وجود مشكلات في تدفق الهواء أو ضعف العزل أو عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات التبريد، كما أن ترك المكيف يعمل في منزل خالٍ من السكان لساعات طويلة يعد هدراً للطاقة في كثير من الحالات.

وفي المقابل، ينصح المختصون بعدم إيقاف جهاز التكييف بالكامل عند مغادرة المنزل، خاصة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة، لأن ارتفاع درجة حرارة المنزل بشكل كبير قد يجبر المكيف على العمل لفترات أطول وبجهد أكبر عند إعادة تشغيله، ما يقلل من كفاءة استهلاك الطاقة.

ويرى الخبراء أن الحل الأمثل يتمثل في رفع درجة حرارة منظم الحرارة (الثرموستات) عدة درجات أثناء غياب السكان، بدلاً من إطفاء الجهاز تماماً.

ويُوصى عادة بزيادة درجة الحرارة بمقدار يتراوح بين 4 و8 درجات مقارنة بالإعداد المعتاد، بما يحقق توازناً بين توفير الطاقة والحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المنزل.

كما حذر الخبراء من بعض الأخطاء الشائعة التي تزيد من استهلاك الكهرباء، أبرزها تشغيل مروحة المكيف على وضع التشغيل المستمر بدلاً من الوضع التلقائي، حيث يؤدي ذلك إلى استمرار عمل المروحة حتى عند توقف عملية التبريد، وهو ما يرفع استهلاك الطاقة دون تحقيق فائدة إضافية.

ولتعزيز كفاءة التكييف وخفض تكاليف التشغيل، أوصى الخبراء بإجراء صيانة دورية للجهاز قبل بداية موسم الصيف، واستبدال فلاتر الهواء بانتظام، وتركيب منظم حرارة ذكي أو قابل للبرمجة، وتشغيل مراوح السقف للمساعدة في توزيع الهواء البارد، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أثناء تشغيل المكيف، وإغلاق الستائر خلال ساعات الذروة للحد من دخول أشعة الشمس.

كما يجب تنظيف الوحدة الخارجية وتحسين العزل الحراري للسقف والجدران لتقليل الحمل على نظام التكييف.

إن توفير الطاقة لا يتحقق بترك المكيف يعمل طوال الوقت أو بإيقافه بالكامل، وإنما بالاعتماد على التشغيل الذكي، والصيانة المنتظمة، وضبط درجة الحرارة بما يتناسب مع استخدام المنزل، وهو ما يضمن الراحة وخفض استهلاك الكهرباء في الوقت نفسه.