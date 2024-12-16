نكهة قهوة غير تقليدية .. هل تصبح المشروب الأكثر شعبية في 2025؟

تستعد نكهة قهوة غير تقليدية للسيطرة على عالم المشروبات في عام 2025، حيث يبدو أن المكونات الأساسية لهذه الصيحة الجديدة قد تكون موجودة بالفعل في ثلاجاتنا.

برز مشروب "لاتيه البصل الأخضر" كأحدث اتجاه يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة TikTok، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر الطريقة الفريدة لإعداد هذا المشروب الغريب الذي يعتمد تحضيره على خلط البصل الأخضر الطازج مع القهوة المثلجة، وهي تجربة بدأت في المقاهي الصينية قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

الصين، المعروفة بجرأتها في تقديم تركيبات طعام مبتكرة، سبق أن أثارت الجدل بمشروبات مثل "لاتيه صلصة الصويا" و"قهوة المحار".

وتعكس هذه الإبداعات ما يُعرف بـ"المطبخ المظلم"، حيث يجمع بين النكهات غير المألوفة التي تبدو غريبة، لكنها غالبًا ما تُفاجئ الجميع بمذاقها الشهي.

في حالة "لاتيه البصل الأخضر"، يُستخدم البصل لموازنة مرارة القهوة وإضافة لمسة مقرمشة غير معتادة.

وسلط الضوء على هذا الاتجاه أحد صناع المحتوى الأستراليين في فيديو تجاوز المليون مشاهدة، أظهر خلاله مراحل إعداد المشروب، بدءًا من هرس أطراف البصل الأخضر لإطلاق عصائره، مرورًا بإضافة القهوة المثلجة، وصولًا إلى تزيين الكوب بمزيد من شرائح البصل.

لكن النتيجة لم تكن مرضية للجميع، حيث وصف منشئ الفيديو الطعم بأنه "فظيع"، وأثار موجة من التعليقات المتباينة. فقد عبر الأغلبية عن نفورهم من الفكرة، وكتب أحدهم: "اتركوا البصل الأخضر في الحساء فقط"، بينما سخر آخر قائلاً: "هذا المزيج سيمنحك رائحة لا تُنسى!"

ومع ذلك، أبدى البعض حماسًا لتجربة هذا المشروب غير التقليدي، واقترح آخرون إضافات جريئة مثل الثوم والكرفس والأفوكادو.

هذا الاتجاه يعكس تنامي الفضول العالمي تجاه استكشاف تركيبات طعام مبتكرة وغير مألوفة، ما يفتح الباب أمام مشروبات قد تُحدث نقلة في عاداتنا اليومية. فهل يصبح "لاتيه البصل الأخضر" مشروب العام القادم، أم سيبقى مجرد تجربة عابرة؟ الأيام ستكشف الإجابة.