130 فيلماً من 56 دولة في «ميونخ السينمائي»

انطلقت فعاليات مهرجان ميونخ السينمائي بالعرض الأول لفيلم «الوطن» (Vaterland)، الذي حقق نجاحاً في مهرجان «كان». ويعرض مهرجان ميونخ السينمائي هذا العام إجمالاً 130 فيلماً من 56 دولة.

وبينما تجاوزت درجات الحرارة خارج قاعة العرض 30 درجة مئوية حتى ساعات المساء، تابع ضيوف حفل الافتتاح، الفيلم المصور بالأبيض والأسود، والذي يروي قصة الأديب الحائز جائزة نوبل توماس مان وابنته إريكا، ورحلتهما المشتركة إلى أنقاض ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.وحضر المخرج البولندي بافيو بافليكوفسكي إلى ميونخ لعرض الفيلم، برفقة الممثلة الألمانية زاندرا هولر، والممثل هانس تسيشلر.