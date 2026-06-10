رحيل عبد العزيز مخيون بعد مسيرة أضاءت الشاشة العربية

غاب الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 80 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً فنياً ثرياً امتد لعقود طويلة، كان خلالها أحد أبرز الوجوه التي صنعت ذاكرة الدراما والسينما المصرية والعربية، وأحد الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال خالدة لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل وفاته، الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية، لتنتهي بذلك رحلة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء والإبداع.

وُلد عبد العزيز مخيون عام 1946 في محافظة البحيرة المصرية، وبدأ مبكراً شغفه بالفن والثقافة، ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث صقل موهبته الأكاديمية قبل أن يواصل رحلته العلمية بالحصول على منحة دراسية في فرنسا لدراسة فنون المسرح، في خطوة أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية ومنحه أدوات أداء متميزة انعكست على أعماله اللاحقة.

ومنذ بداياته، اختار مخيون أن يكون ممثلاً يراهن على القيمة الفنية للنص والدور، فحجز لنفسه مكانة خاصة بين كبار نجوم جيله، بفضل حضوره الهادئ وأدائه العميق وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة ببراعة لافتة.

وجه لا يُنسى

على مدار أكثر من أربعة عقود، شارك الراحل في عشرات الأعمال الدرامية التي شكلت علامات فارقة في تاريخ التلفزيون المصري والعربي، وكان حاضراً في أعمال رسخت مكانتها في ذاكرة المشاهدين، من بينها الشهد والدموع وليالي الحلمية وزيزينيا وأنا وأنت وبابا في المشمش وأم كلثوم، إلى جانب أعمال حديثة لاقت نجاحاً واسعاً مثل جزيرة غمام والاختيار وإفراج.

وكان من أكثر الفنانين ارتباطاً بأعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، حيث جمعتهما شراكة فنية أثمرت العديد من الأعمال المهمة منذ مشاركته في مسلسل أبواب المدينة عام 1981، ليصبح أحد الوجوه المألوفة في الأعمال التي تناولت التحولات الاجتماعية والسياسية في مصر بأسلوب درامي رفيع.

حضور سينمائي

ولم يقتصر تألق مخيون على الشاشة الصغيرة، بل ترك بصمة واضحة في السينما المصرية من خلال مشاركته في أفلام مهمة، من بينها حدوتة مصرية، وإسكندرية ليه ، والجوع، وبئر الخيانة والهروب، ورحلة مشبوهة، وتحت الصفر، والكنز، حيث تنقل بين الأدوار التاريخية والاجتماعية والوطنية، مؤكداً قدرته على التلون الفني وإقناع الجمهور في مختلف الشخصيات.

كلمات وداع مؤثرة

ومع إعلان خبر الوفاة، سارع عدد كبير من الفنانين والمثقفين ومحبي الراحل إلى نعيه واستذكار مسيرته الحافلة.

ومن بين أبرز كلمات الرثاء، ما كتبه الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً: "ستظل الفنان العظيم الذي أثرى حياتنا وحياة الأجيال، والإنسان النبيل الذي له في قلوب الأحباء أجمل مكان".

رحيل الجسد وبقاء الأثر

برحيل عبد العزيز مخيون، تفقد الساحة الفنية المصرية والعربية أحد رموزها الكبار الذين جمعوا بين الموهبة والثقافة والالتزام الفني، وقدموا نموذجاً للفنان الذي يترك بصمته في كل عمل يشارك فيه.

ورغم غياب صاحب الوجه الهادئ والصوت المميز، فإن أعماله ستبقى شاهدة على مسيرة استثنائية لفنان عاش للفن، وأهدى الجمهور عشرات الشخصيات التي ستظل حية في ذاكرة الأجيال، مؤكداً أن المبدعين الحقيقيين لا يرحلون ما دامت أعمالهم تنبض بالحياة على الشاشات وفي القلوب.