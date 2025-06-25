بطاقات بوكيمون القديمة.. كنز نائم في أدراجك

هل تعلم أن امتلاكك لبطاقات بوكيمون التي كنت تجمعها في صغرك قد يعني أنك تملك ثروة؟ اشتهر عالم البوكيمون في مختلف أنحاء العالم قبل نحو عقدين، وقد بدأ المعجبون بجمع وتبادل البطاقات لإكمال ألبوماتهم.

بعض الأشخاص احتفظوا بمجموعاتهم في حالة جيدة، واليوم قد تساوي تلك البطاقات ثروة حقيقية، حيث شهد سوق البطاقات القابلة للجمع مؤخراً ازدهاراً كبيراً، وهناك من هو مستعد لدفع مبالغ لا تُصدَّق مقابل البطاقات النادرة.

قد تكون معتاداً على فكرة جمع العملات، لكن البطاقات القابلة للجمع أصبحت اليوم من أبرز الهوايات، وتتصدر بطاقات البوكيمون هذا السوق بامتياز.

لكن كيف يمكنك الحفاظ على قيمة بطاقاتك القديمة؟

ثروة

يُعد جمع البطاقات من الهوايات المنتشرة عالمياً، وتُباع بطاقات البوكيمون بنجاح كبير حول العالم، حيث يبحث البعض عن البطاقات النادرة لتعويض ما فاتهم في الماضي، أو لاعتبارها استثماراً مربحاً.

مع كل إصدار جديد لبطاقات البوكيمون، تُباع البطاقات بسرعة، وتصل النادرة منها إلى أسعار مرتفعة خلال أيام.

ومع ذلك، فإن البطاقات القديمة غالباً ما تكون أكثر قيمة من الحديثة، والكثيرون لا يدركون ذلك. تخيّل فقط أن تكون لديك بطاقات بوكيمون قديمة محفوظة في صندوق؛ وفي ظنك أنها فقدت قيمتها، بينما هي في الواقع كنز مادي.

فيما يلي خطوات تساعدك على معرفة ما إذا كانت بطاقاتك القديمة ذات قيمة في سوق البطاقات القابلة للجمع:

الخطوة 1: الندرة والمنشأ

تُعد البطاقات النادرة الأغلى لأنها نادرة الوجود، خصوصاً إن كانت من مجموعات قديمة لم تعد متوافرة.

أول ما عليك فعله هو التحقق من الرمز الصغير في أسفل البطاقة (قرب رقم المجموعة في النسخ الإنجليزية)، والذي يدل على ندرتها:

• دائرة = بطاقة شائعة

• معين = بطاقة غير شائعة

• نجمة = بطاقة نادرة

عنصر آخر مهم هو "منشأ البطاقة" أو المجموعة التي تنتمي إليها، ويُعرف ذلك من خلال رمز المجموعة الموجود عليها، والذي يبيّن إن كانت البطاقة من إصدار محدود أو من المجموعات المطلوبة بشدة.

الخطوة 2: حالة البطاقة

تُعد حالة البطاقة من العوامل الرئيسية في تحديد قيمتها، إذ تختلف الأسعار حسب حالتها.. ويمكن تصنيف البطاقة ضمن الفئات التالية:

• جديدة تماماً (Mint)

• شبه جديدة

• مستخدمة استخداماً خفيفاً

• تالفة أو مستخدمة بكثرة

الخطوة 3: التحقق من قيمتها السوقية

قبل التفكير في بيع بطاقتك، يجدر بك التحقق من قيمتها السوقية، وهناك منصتان مفيدتان لهذا الغرض هما: TCGplayer وeBay. حيث تُستخدم المنصة الثانية للمقارنة ومعرفة الأسعار التي يطلبها البائعون الآخرون.

الخطوة 4: أين تبيع بطاقتك؟

المنصتان المذكورتان سابقاً (TCGplayer وeBay) خيار ممتاز، الأولى موجهة للهواة المحترفين الذين يعرفون ما يريدون، بينما تعمل eBay بنظام المزادات، وهي مناسبة للمبتدئين في عالم الجمع.

الخطوة 5: نصائح للحفاظ على البطاقة بحالة جيدة

من المهم أن تحافظ على بطاقتك في حالة ممتازة، وإليك بعض النصائح:

• استخدم أغطية بلاستيكية شفافة (Plastic sleeves).

• ضعها في غلاف صلب خاص (Top loader).

• إذا كان لديك عدد كبير من البطاقات، استخدم دفتراً مزوّداً بأغطية داخلية محكمة الإغلاق.

كما ترى، هناك عالم كامل من البيع والشراء وراء بطاقات البوكيمون، وقد يظن البعض أن هذه البطاقات مجرد ألعاب للأطفال، لكن بعضها قد يُضيف أرقاماً مذهلة إلى رصيدك المصرفي. فلا تضِع وقتاً، وابدأ بالبحث في مجموعاتك القديمة، فلعلّها كنز لم تُدرك قيمته بعد.