مليونا نسخة خلال 24 ساعة.. كيف أصبحت "كريمسون ديزرت" ظاهرة الألعاب الجديدة؟

في صناعة ألعاب مزدحمة بالإصدارات الضخمة، تحتاج أي لعبة جديدة سنوات لتثبت نفسها. لكن لعبة «كريمسون ديزرت» فعلت ذلك خلال ساعات فقط.

فشركة «بيرل أبيس» الكورية أعلنت أن لعبتها الجديدة باعت أكثر من مليوني نسخة خلال أول 24 ساعة من إطلاقها العالمي في مارس 2026، لتصبح أول لعبة كورية مدفوعة تحقق هذا الرقم في يوم الإطلاق، كما سجلت اللعبة نحو 240 ألف لاعب متزامن على منصة «ستيم» في يومها الأول.

هذا النجاح لم يتوقف عند يوم الإطلاق فقط؛ فبحلول مايو، تجاوزت مبيعات اللعبة 5 ملايين نسخة عالمياً، لتتحول بسرعة إلى واحدة من أكبر قصص النجاح في صناعة الألعاب الكورية الحديثة.

أرباح هائلة

انعكس هذا النجاح مباشرة على الشركة المطورة نفسها. فبحسب صحيفة «كوريا جونغ آنغ ديلي» ارتفعت أرباح التشغيل لدى «بيرل أبيس» بنسبة تجاوزت 30,200% على أساس ربعي، مدفوعة بشكل أساسي بالإطلاق الضخم لـ«كريمسون ديزرت».

هذا الرقم بدا صادماً حتى داخل صناعة الألعاب نفسها، لأنه يعكس ليس فقط نجاح لعبة واحدة، بل قدرة عنوان جديد على إعادة تشكيل وضع شركة كاملة خلال أسابيع.

سبع سنوات

وراء هذا النجاح السريع كانت هناك رحلة تطوير طويلة. فقد أمضت «بيرل أبيس» أكثر من سبع سنوات في تطوير اللعبة، التي بدأت أصلاً كمشروع مرتبط بعالم «بلاك ديزرت» قبل أن تتحول لاحقاً إلى لعبة مستقلة بعالم خاص بها.

اللعبة تنتمي إلى فئة الأكشن والعالم المفتوح، وتدور أحداثها في قارة خيالية اسمها «بايويل»، حيث تمزج بين القتال والاستكشاف والأنظمة التفاعلية المعقدة.

نقد متباين

لكن النجاح التجاري لم يكن مترافقاً مع إجماع نقدي كامل. فبعد الإطلاق مباشرة، حصلت اللعبة على تقييمات متباينة على منصة «ستيم»، حيث انتقد بعض اللاعبين نظام التحكم والقصة وتعقيد بعض الأنظمة داخل اللعبة، كما تعرضت أسهم «بيرل أبيس» لضغط قوي بعد صدور المراجعات الأولى، وهو ما كشف التوتر المعتاد بين النجاح التجاري والانطباع النقدي في صناعة الألعاب الحديثة.

تحديثات سريعة

لكن الشركة تعاملت مع الوضع بسرعة غير معتادة. فخلال أيام فقط، بدأت «بيرل أبيس» بإطلاق تحديثات متتالية لمعالجة المشكلات التقنية وتعديل بعض عناصر اللعب استجابة لملاحظات اللاعبين.

هذا الأسلوب جعل كثيرين يصفون اللعبة بأنها تتبع نموذج "الخدمة الحية"، حتى وهي لعبة فردية تعتمد على القصة والعالم المفتوح.

وتشير تقارير إلى أن هذا التفاعل السريع مع المجتمع ساعد اللعبة على الحفاظ على الزخم، خصوصاً مع استمرار النقاشات حولها على «ستيم» ومنصات البث والألعاب.

هوية كورية

أحد العناصر التي جذبت الانتباه أيضاً كان الطابع الكوري الواضح داخل اللعبة. فبحسب المنتج التنفيذي كيم داي-إيل، استُلهمت بعض الحركات القتالية من التايكوندو، كما حملت البيئة المعمارية والتصميمات عناصر مستوحاة من الثقافة الكورية.

وهذا ما جعل «كريمسون ديزرت» تبدو لكثيرين جزءاً من الموجة الثقافية الكورية العالمية، تماماً كما حدث مع الكيبوب والدراما الكورية خلال السنوات الماضية، لكن هذه المرة عبر ألعاب الفيديو.

تحول صناعي

نجاح «كريمسون ديزرت» لا يتعلق بلعبة واحدة فقط، بل بتحول أوسع داخل صناعة الألعاب الكورية.

لفترة طويلة، اشتهرت كوريا الجنوبية بألعاب الإنترنت الجماعية وألعاب الهواتف الذكية، لكن «كريمسون ديزرت» أثبتت أن الشركات الكورية قادرة أيضاً على إنتاج ألعاب عالم مفتوح ضخمة تنافس أكبر الأسماء اليابانية والغربية.

وربما لهذا لا تبدو أرقام المبيعات وحدها هي القصة الحقيقية، بل ما تعنيه: أن لعبة كورية جديدة استطاعت خلال أيام أن تتحول من مشروع محلي طويل التطوير… إلى ظاهرة عالمية.