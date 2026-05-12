دبي وجهتك في العيد… تجارب عائلية تغنيك عن السفر

في كل عيد، تثبت دبي أنها ليست مجرد مدينة للترفيه، بل وجهة متكاملة تمنح العائلات فرصة لصناعة ذكريات استثنائية دون الحاجة إلى السفر بعيداً، حيث تتحول الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلى لوحة نابضة بالحياة تجمع بين البحر والطبيعة والمغامرات والفعاليات العائلية في أجواء احتفالية مبهجة.

ومع تنوع الخيارات السياحية والترفيهية، تبدو السياحة الداخلية هذا العام فرصة مثالية للعائلات لقضاء عطلة مليئة بالمرح والاسترخاء والتجارب الجديدة، خاصة مع ما توفره دبي من وجهات تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بدءاً من الشواطئ والحدائق الترفيهية، وصولاً إلى الوجهات الثقافية والمغامرات المائية والتجارب التراثية الفريدة.

شواطئ تنبض بالحياة

تستقبل شواطئ دبي زوارها خلال العيد بأجواء صيفية مميزة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالسباحة والأنشطة البحرية والمشي وسط إطلالات ساحرة على الخليج العربي.

ويعد شاطي "جميرا بيتش ريزيدنس" من أكثر الوجهات جذباً للعائلات بفضل تنوع مطاعمه ومناطقه الترفيهية وألعابه المخصصة للأطفال، فيما يوفر شاطئ "كايت بيتش" أجواء رياضية وترفيهية مثالية لمحبي الدراجات والرياضات البحرية والنشاطات الخارجية.

أما شاطئ خور الممزر فيعتبر أجمل وجهة شاطئية عائلية بمعايير عالمية، فيما تمنح حديقة الممزر العائلات فرصة للاسترخاء وسط المساحات الخضراء ومناطق الشواء والجلسات العائلية الهادئة.

مدن ترفيهية

وللباحثين عن الإثارة والمرح، تقدم دبي مجموعة من أكبر الوجهات الترفيهية في المنطقة، التي تتحول خلال العيد إلى مركز للفعاليات والعروض الحية والتجارب المشوقة.

وتبرز "دبي باركس آند ريزورتس"، كخيار مثالي لقضاء يوم عائلي متكامل، بفضل مدن الألعاب المتنوعة والعروض الترفيهية والمطاعم المناسبة للعائلات.

كما يمنح عالم المغامرات من آي إم جيآي إم جي ، الزوار تجربة مليئة بالإثارة داخل أجواء مكيّفة، بينما توفر "أكوافنتشر ووتر بارك"في أتلانتس النخلة مغامرات مائية وتجارب لا تنسى للأطفال والكبار.

ولا تقتصر متعة العيد في دبي على الألعاب والشواطئ، إذ توفر مراكز التسوق مزيج مذهل بين الفخامة و الترفيه العالمي، والتصميم المعماري الحديث ، وأبرزها "دبي مول" الذي يوفر تجربة عائلية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والأنشطة التفاعلية.

فمن مشاهدة الأحياء البحرية في دبي أكواريوم، إلى التزلج على الجليد، وصولاً إلى الاستمتاع بعروض نافورة دبي وإطلالات برج خليفة، وتتحول الزيارة إلى رحلة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما تشكل عروض نافورة دبي الراقصة، واحدة من أكثر التجارب التي تضفي أجواء احتفالية ساحرة على أمسيات العيد، حيث تتراقص المياه على أنغام الموسيقى والأضواء في مشهد يجذب العائلات والزوار من مختلف الجنسيات، ما يمنحهم تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والاستمتاع بالعروض البصرية المبهرة.

وتعد النافورة وجهة مثالية للعائلات لقضاء أمسيات ممتعة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء دبي النابضة بالحياة خلال عيد الأضحى المبارك.

برواز دبي

ومن بين الوجهات التي تستقطب العائلات خلال إجازة العيد، يبرز "برواز دبي"، كواحد من أبرز المعالم السياحية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والإطلالات البانورامية الساحرة.

ويمنح البرواز الزوار فرصة مشاهدة دبي القديمة والحديثة في مشهد فريد من ارتفاع يصل إلى 150 متراً، عبر جسر زجاجي يوفر تجربة مشوقة للكبار والصغار. كما يضم البرواز عروضاً تفاعلية وتجارب بصرية تحكي رحلة تطور دبي من الماضي إلى الحاضر، ما يجعله محطة مثالية للعائلات الراغبة في قضاء أوقات ممتعة والتقاط صور تذكارية استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتمنح دبي العائلات خلال إجازة العيد تجربة استثنائية لعشاق الطعام، بفضل تنوع مطاعمها ومقاهيها التي تقدم أطباقاً ونكهات من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل زيارة أي وجهة سياحية في الإمارة رحلة متكاملة للترفيه والتذوق في آن واحد.

نكهات عالمية

وتنتشر المطاعم العالمية والمقاهي العائلية في مناطق حيوية مثل سيتي ووك، وبلوواترز وغيرها، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بأطباق عربية وآسيوية وإيطالية وفرنسية وهندية وأمريكية، وسط أجواء عصرية وإطلالات بحرية ساحرة.

كما توفر العديد من المطاعم جلسات خارجية وأنشطة ترفيهية للأطفال وعروضاً خاصة بالعيد، ما يجعلها خياراً مثالياً لقضاء أمسيات عائلية مميزة تجمع بين المذاقات العالمية والأجواء الاحتفالية.

وتبقى القرية العالمية، واحدة من أكثر الوجهات التي تمنح العائلات تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والثقافات العالمية في مكان واحد، حيث تتيح للزوار استكشاف أجنحة تمثل عشرات الدول بما تضمه من منتجات تراثية وعروض فنية ومأكولات شعبية من مختلف أنحاء العالم.

وتوفر القرية أجواء احتفالية مبهجة خلال المواسم والعطل، إلى جانب الألعاب الترفيهية والعروض الحية والفعاليات العائلية التي تناسب جميع الأعمار، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم كامل مليء بالمرح والتسوق والتجارب الثقافية المتنوعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الطبيعة والهدوء

وللعائلات التي تفضل الأجواء الهادئة والطبيعة، توفر دبي خيارات مميزة مثل حديقة سفاري دبي، التي تمنح الأطفال تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة بين الحيوانات والطبيعة.

كما تشكل زيارة الحديقة القرآنية، فرصة لقضاء أوقات هادئة في بيئة تجمع بين الثقافة والطبيعة، فيما تمنح الوجهات التراثية مثل"السيف " و حي الفهيدي التاريخي، العائلات فرصة لاكتشاف ملامح دبي القديمة وسط أجواء تراثية ساحرة.

وتؤكد دبي عاماً بعد عام أن السياحة الداخلية قادرة على تقديم تجارب تضاهي أجمل الرحلات الخارجية، بفضل ما تتمتع به الإمارة من تنوع استثنائي في الوجهات والأنشطة والخدمات العائلية.

ومع الفعاليات والعروض الخاصة بعيد الأضحى، تبدو الفرصة مثالية هذا العام للعائلات للاستمتاع بإجازة مليئة بالفرح والذكريات الجميلة، من دون مغادرة الوطن.