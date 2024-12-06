830 ألف زائر لحدائق وبرواز دبي خلال عيد الاتحاد

استقبلت الحدائق العامة والتخصصية وبرواز دبي خلال فترة الاحتفاء بعيد الاتحاد من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الجاري 830 ألفاً و70 زائراً، شهدوا العروض والفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها احتفاء بالمناسبة الوطنية.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة، حيث تم إضاءة برواز دبي بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة وشهد البرواز جلسات شعبية وحناء للجمهور، تصوير تراثي، ووقوف السيارات الفارهة التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، فيما شهدت حديقة مشرف الوطنية عروض الخيالة والفرقة الموسيقية العسكرية من قبل القيادة العامة لشرطة دبي. وفي مدينة الطفل تم تنظيم عرض تفاعلي ترفيهي، وبرنامج رفرف يا علم، إضافة إلى ورش فنية في حب الإمارات.

وتحرص بلدية دبي على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تحتفل بها دبي من خلال العديد من الفعاليات، والتي تشمل تزيين الحدائق الكبرى وبرواز دبي ومبنى دبي سفاري بارك، إضافة إلى دوار الساعة بإضاءات عيد الاتحاد التي تضفي أجواء احتفالية مميزة تعكس روح المدينة وتفاعلها مع مختلف المناسبات الوطنية لدولة الإمارات.

وشهدت الشواطئ الـ 4 التي خصصتها بلدية دبي لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 53، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر 2024، إقبالاً كبيراً من العائلات.