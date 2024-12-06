عروض الألعاب النارية ضمن «دبي للتسوق».. بهجة وفرح

تعطي عروض الألعاب النارية خلال مهرجان دبي للتسوق زخماً كبيراً للفعاليات المصاحبة للحدث، ومنذ انطلاقه، كانت عروض الألعاب النارية جزءاً أساسياً مصاحباً له لما تدخله من بهجة وسرور على الحضور، وخاصة أن لها نكهة مختلفة خلال احتفالات المهرجان، حيث يحرص القائمون على تنظيم هذه الاحتفالات على تقديم عروض مدهشة للألعاب النارية تمتزج فيها حزمة متنوعة من الألوان، ما تلبث أن تنطلق حتى تنتشر وتلون سماء دبي مشكلة لوحات فنية رائعة وأشكالاً تبعث في النفس الفرحة والبهجة، وتدخل السعادة إلى قلوب المتابعين.

وتقدم الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، أروع عروض الألعاب النارية التي ستضيء ليالي المهرجان بالألوان الرائعة، بدءاً من اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وحتى 12 يناير المقبل في 5 وجهات أساسية، حيث ستضيء عروض الألعاب النارية المبهرة السماء فوق «دبي فيستيفال سيتي»، و«منطقة السيف»، و«جزيرة بلوواترز» و«ذا بييتش جي بي آر» و«منطقة حتا وادي هب»، وستضيء الألعاب النارية سماء دبي فيستيفال مول في التاسعة مساءً كل ليلة خلال فترة المهرجان، بدءاً من اليوم لتعلن بداية هذه الاحتفالية الرائعة، وكذلك منطقة السيف التراثية، وحتا، وجزيرة بلوواترز وذا بييتش جي بي آر، حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة أثناء التجول في الشوارع ومشاهدة الاقتباسات الراقية على لافتات النيون ضمن فعالية «أضواء دبي»، إضافة إلى مشاهدة 40 عبرة مضاءة بالألوان النابضة بالحياة بإضاءة النيون في خور دبي، وستضيء العروض المبهرة التي تقدمها مجموعة الزرعوني سماء دبي ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي مول يومياً عند الساعة 9:15 مساءً، بينما تتلألأ سماء حتا كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 8:00 مساءً.

وبالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، ستضيء الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت والأحد حتى 31 ديسمبر ضمن مهرجان «شتانا في حتا» من 6 - 7، 13 - 14، 20 - 21، 27 و 28 ديسمبر، ومن 3 - 4 يناير 2025 في جبال حتا في تمام الساعة 8 مساءً.

وتوفر عروض الألعاب النارية تجربة يمكن للجميع الاستمتاع بها، ضمن أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

ويمكن للمحتفلين في دبي التخطيط لليلة رأس سنة لا تُنسى، مع عرض الألعاب النارية المبهر في حي السيف التاريخي، ومشاهدة المناظر الخلابة من المطاعم المطلة على الواجهة البحرية والأجواء الساحرة والمراكب الشراعية التقليدية. كما ينتظر مجموعة من عروض ليلة رأس السنة المميّزة في «جزيرة بلوواترز» و«ذا بييتش جي بي آر».

وتزخر الدورة الحالية من «مهرجان دبي للتسوق» أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية والتخفيضات على العلامات التجارية العالمية والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات محلية حصرية وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

مناطق عروض الألعاب النارية

تعيش مختلف أنحاء مدينة دبي أروع الأجواء المرافقة لذكرى مرور 30 سنة على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث ستضيء عروض الألعاب النارية المبهرة السماء فوق دبي فستيفال سيتي مول وحتا. ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية اليومية بدءاً من اليوم 6 ديسمبر 2024، وحتى 12 يناير 2025، وتحرص إدارة المهرجان أن لا يفوت الزوار عروض الألوان والأضواء الساحرة، وأن يحرصوا على مشاهدة العرض الأول في دبي فستيفال سيتي مول عند الساعة 9 مساءً، وكذلك العروض المتتالية في منطقة السيف، وجبال حتا، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش جي بي آر.

1 دبي فيستيفال سيتي

ستضيء العروض المبهرة التي تقدمها مجموعة الزرعوني سماء دبي ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي مول يومياً عند الساعة 9:15 مساءً.

2 جزيرة «بلوواترز»

تقع جزيرة «بلوواترز» في منطقة دبي مارينا، وتضم شققاً سكنية، ومتاجر، ومرافق ترفيهية، فضلاً عن فنادق فاخرة ونوادٍ شاطئية. وتعتبر عجلة عين دبي المعلم الأبرز في هذه الوجهة إذ تضم أكثر من 200 متجر ومطعم مميز.

3 حتا وادي هب

ستزدهر منطقة حتا وادي هب بمزيج حيوي من العروض الضوئية والألعاب النارية وعروض الموسيقى الحية، والعروض الخارجية، وتتلألأ سماء حتا بالألعاب النارية كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 8:00 مساءً، مع خيارات تناول الطعام المميزة.

4 منطقة السيف

تقع منطقة السيف قرب خور دبي وتعتبر من أشهر المناطق الترفيهية التي تعكس التراث الإماراتي العريق. تعتبر أشهر الشتاء من أكتوبر حتى مارس، الوقت المثالي لزيارة الوجهة، التي تعتبر من أفضل الوجهات للتسوق وتناول الطعام والإقامة.

5 «ذا بييتش جي بي آر»

يضم «ذا بييتش جي بي آر» مجموعة واسعة من المطاعم والمتاجر، كما يوفر العديد من الرياضات المائية والرحلات البحرية والأنشطة المناسبة للصغار والكبار، وبه وجهة «بافيليون» التي تضم ستة مطاعم وتوفر إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.