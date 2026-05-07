من فنادق إلى متاحف نابضة بالحياة .. تجربة تمزج بين الفن والطبيعة

لم تعد الفنادق الفاخرة مجرد أماكن للإقامة والاسترخاء، بل تحولت في بعض المدن العالمية إلى تجارب فنية متكاملة يعيش فيها الزائر وسط اللوحات والمنحوتات والإبداعات المعاصرة، وكأنه يقيم داخل متحف نابض بالحياة.

وفي أوروبا تحديدًا، حيث تمتزج روح الفن بالتاريخ والثقافة، برزت موجة جديدة من الفنادق المستوحاة من الفن، لتمنح المسافرين فرصة استثنائية لا تقتصر على مشاهدة الأعمال الفنية، بل التفاعل معها والعيش في أجوائها طوال فترة الإقامة.

في العاصمة البرتغالية Lisbon، يبرز " MACAM Hotel " كواحد من أكثر المشاريع الفندقية ابتكارًا، إذ يجمع بين الفندق متحف الفن المعاصر " أرماندو مارتينز " في تجربة واحدة، ويضم المكان مجموعة فنية ضخمة تعود للمؤسس أرماندو مارتينز، تضم أعمالًا لفنانين برتغاليين وعالميين امتدت على مدار أكثر من خمسة عقود.

وترى إدارة الفندق أن هذا الدمج بين الضيافة والفن يخلق علاقة أكثر حميمية وعفوية بين الزوار والأعمال الفنية، حيث يصبح الفن جزءًا من الحياة اليومية بدلًا من كونه زيارة عابرة داخل قاعة عرض تقليدية.

أما في فيرونا، فيقف فندق بيبلوس آرت فيلا أميستا، عند نقطة التقاء بين فخامة عصر النهضة والفن الطليعي الحديث.

ويضم الفندق غرفًا صممت كأعمال فنية مستقلة، بعضها يحمل توقيع فنانين عالميين، بينما تتوزع الأعمال المعاصرة في أروقته وحدائقه بطريقة تجعل كل زاوية فيه تجربة بصرية مختلفة.

وفي جبال النمسا، يقدم فندق إليزابيث آرت، تجربة تمزج بين الفن والطبيعة، حيث تنتشر المنحوتات والأعمال الفنية في مختلف أرجاء الفندق، ليصبح المكان أشبه بمعرض دائم يرافق الزائر حتى في لحظات الاسترخاء.

ولم يقتصر هذا التوجه على أوروبا فقط، إذ نجحت سلسلة فنادق المتاحف في القرن الحادي والعشرين في الولايات المتحدة، في إعادة تعريف مفهوم الفنادق البوتيكية، من خلال دمج متاحف مفتوحة للفن المعاصر داخل الفنادق نفسها، مع معارض تتغير باستمرار وتستعرض أعمالًا تناقش قضايا الفن الحديث والهوية والذاكرة والثقافة.

وتمنح بعض أجنحة السلسلة الضيوف فرصة النوم داخل غرف تحولت بالكامل إلى أعمال فنية تفاعلية، حيث تتحرك الرسومات على الجدران بالإضاءة والمؤثرات البصرية، لتتحول الإقامة إلى تجربة حسية متكاملة.

تجربة ثقافية وإنسانية

ويرى خبراء الضيافة أن هذا النوع من الفنادق يعكس تحولًا عالميًا في مفهوم السفر، إذ لم يعد السائح يبحث فقط عن الراحة والخدمة، بل عن تجربة تحمل معنى ثقافيًا وإنسانيًا أعمق، تترك أثرًا في الذاكرة يتجاوز تفاصيل الرحلة التقليدية.