هدايا فاخرة للضيوف..كم تبلغ تكلفة زفاف جيف بيزوس؟





بعد خطوبة دامت عامين، من المقرر أن يتزوج قطب أمازون جيف بيزوس والصحفية السابقة لورين سانشيز الأسبوع المقبل في مدينة البندقية الإيطالية، في حفل تقدر تكلفته بـ20 مليون دولار، وسيحضره قائمة ضيوف مرصعة بالنجوم سيحصلون على هدايا فاخرة من العروسين.

تفاصيل الزفاف

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن اليخت الفاخر كورو الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار والمملوك لبيزوس، سوف يرسو قبالة ساحل جزيرة سان جورجيو ماجوري، وأن الجزيرة ستكون "محظورة على الزوار" من 24 يونيو إلى 29 يونيو، حيث يعتقد عمدة البندقية أن حفل الزفاف سيقام على اليخت.

وتشير التقارير إلى أن رئيس شركة أمازون حجز مدرسة Scuola Grande della Misericordia، وهي واحدة من أكبر وأفخم المباني في المركز التاريخي لمدينة البندقية، كجزء من احتفالات تستمر لعدة أيام، ولم يتضح ما إذا كانت هذه المساحة مرتبطة بزفافهما، لكنها محجوزة من 26 يونيو إلى 28 يونيو.

ووفق مصدر للصحيفة البريطانية فإن خدمة نقل خاصة من المقرر أن تنقل الضيوف من الجزيرة إلى اليخت.

200 ضيف

ويُعتقد أن قائمة الضيوف ستضم أقل من 200 شخص، ومن المتوقع أن يكون من بين الضيوف المشاهير كريس جينر، وكاتي بيري، وأورلاندو بلوم، وحتى أفراد عائلة ترامب.

وكشفت مصادر إيطالية أن كل ضيف سيحصل على أواني زجاجية مصنوعة يدويًا من شركة صناعة الزجاج المحلية لاجونا بي.

وتتميز الأواني الزجاجية المصنوعة يدويًا بألوان زاهية وخطوط وتفاصيل زهرية ويبلغ سعر الكوب الواحد 167 دولارًا، إلىجانب هدايا "فاخرة" أخرى لحضور الحفل.

ولم يتضح بعد ما ستكون عليه تلك الهدايا الأخرى، لكن من المعروف أن سانشيز من محبي الحقائب، مثل حقيبة Balenciaga 9AM Coffee Cup Clutch التي يبلغ سعرها 5750 دولاراً ، والتي شوهدت وهي تحملها في شهر مارس وربما سيكون من نصيب الحضور بعض الهدايا الثمينة الأخرى.

ومن التسريبات الأخرى أن مخبز "روزا سالفا فينيسيا" المحلي سيقدم المعجنات لعطلة نهاية الأسبوع الباذخة، وتشتمل قائمة طعام المخبز على تيراميسو، والمعجنات القشرية المحشوة بالكريمة، والفريتيلي، وهي وجبة إيطالية مقلية تقليدية، ومع ذلك، لن تقوم روزا سالفا فينيسيا بتقديم كعكة الزفاف للزوجين.

هل أبدو بهذا الغباء؟"

ويبدو أن كل هذا يعود إلى سانشيز نفسها، حيث كشف زوجها المستقبلي في مقابلة مع مجلة فوغ عام 2023 أنه لن يجرؤ على التدخل في التخطيط لحفل الزفاف، وعندما سئل بيزوس عن دوره في التحضير للحفل قال: "يا إلهي، لا. هل أبدو بهذا الغباء؟"

وخلال المقابلة، ذكرت السيدة بيزوس المستقبلية كريستيان ديور، ودولتشي آند غابانا، وفالنتينو من مصمميها المفضلين، لكنها لم تشارك أي شيء حول من سيصنع لها فستانها - أو فساتينها، في هذا الصدد.

وذكرت مصادر منفصلة أن تكاليف الاحتفالات من المتوقع أن تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار، وتشمل التكلفة الإجمالية، بما في ذلك رسوم النقل وفستان زفافها والطعام.