كشفت بيانات حديثة عن قائمة أكثر ماركات السيارات موثوقية في عام 2026، حيث تصدّرت تويوتا الترتيب بنسبة موثوقية بلغت 66%، مؤكدة استمرار العلامة اليابانية في الحفاظ على سمعتها العالمية من حيث الجودة والاعتمادية.

وجاءت سوبارو في المركز الثاني بنسبة 63%، تلتها ليكزس ثالثة بـ 60%، ثم هوندا رابعة بنسبة 59%، فيما حلّت بي إم دبليو في المركز الخامس بنسبة 58%، لتكون العلامة الأوروبية الأعلى تصنيفًا في القائمة.

واحتلت نيسان المركز السادس بنسبة 57%، تلتها شانجان الصينية بنسبة 54%، في مؤشر على تصاعد موثوقية العلامات الآسيوية الناشئة.

وجاءت بويك ثامنة بنسبة 51%، ثم تسلا تاسعة بـ 50%، بينما حلّت كيا في المركز العاشر بنسبة 49%.

ويعكس هذا التصنيف توجه المستهلكين المتزايد نحو العلامات التي تجمع بين الاعتمادية، انخفاض الأعطال، وجودة التصنيع، في وقت تشهد فيه صناعة السيارات تحولات كبيرة مع التوسع في السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

أكثر ماركات السيارات موثوقية في عام 2026 بحسب منصة "Visual Capitalist ":

1 - تويوتا 66 %

2 - سوبارو 63

3 - ليكزس 60 %

4 - هوندا 59 %

5 - بي إم دبليو 58 %

6 - نيسان 57 %

7 - شانجان 54 %

8 - بويك 51 %

9 - تسلا 50 %

10 - كيا 49 %