«ليلو وستيتش» يتقدم بـــ 773 مليون دولار على «المهمة المستحيلة 8»



يشهد النصف الثاني من عام 2025 تحولات ملحوظة في صناعة السينما العالمية، حيث تبرز الأفلام الكبرى من ديزني وسلسلة «مهمة مستحيلة» كنجوم لا تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية، وتؤكد على قدرة هوليوود على الابتكار والتنافس بقوة رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات في سلوك الجمهور. تتجلى هذه النجاحات في الإيرادات الضخمة التي تتجاوز المليارات، حيث تتنافس الأفلام على قمة شباك التذاكر مع استمرارية الجمهور في التوجه إلى السينما، رغم استمرار تراجع بعض الأفلام، وتغير تفضيلات المشاهدين.

أرباح ضخمة

وفي ظل هذه المنافسة المحتدمة، يظهر أن الأفلام التي تجمع بين الجودة العالية، والترويج الفعال، وتقديم تجارب بصرية مبتكرة، هي التي تضمن استمرار النجاح والهيمنة على سوق الترفيه العالمي. وتتضح من خلال الأرقام أن السينما لا تزال تملك القدرة على جذب الجماهير، وتحقيق أرباح ضخمة، مع تزايد الاهتمام بالشراكات الدولية والتوسع في الأسواق الجديدة، مما يعكس استمرار صناعة السينما في النمو والازدهار رغم التحديات.

773 مليون دولار

يستمر فيلم «ليلو وستيتش» من ديزني في صدارة شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات إجمالية تصل إلى 772.6 مليون دولار حتى الآن، بعد أن حقق حوالي 100.3 مليون دولار، ليصبح بذلك ثاني أعلى إعادة تصوير من ديزني من حيث الإيرادات بعد «الأسد الملك» لعام 2019، والذي تجاوز مليار دولار. ويصنف الفيلم على أنه خامس أكبر إعادة تصوير صناعة الأنميشين ديزني، بعد «الأسد الملك»، «الجمال والوحش»، «علاء الدين»، و«كتاب الأدغال»، الذي حقق 968 مليون دولار.

450 مليوناً

السينما تظل الشكل الأكثر شعبية للترفيه «بعيدًا عن المنزل»، وتوفر حجمًا وتفاعلًا في بيئة آمنة للعلامات التجارية. ومع تزايد حرارة الصيف في المنطقة، تظهر دور السينما كوجهة «الأكثر برودة» لكل من الجماهير والمسوقين الأذكياء، المؤشرات المبكرة لصيف 2025 ليست أقل من استثنائية. فقد بلغ افتتاح فيلم «مهمة مستحيلة – الحساب النهائي» من إنتاج باراماونت وسكايدانس في الإمارات لعام 2025 مبلغ 3.6 مليون دولار، مما ضمن مكانة المنطقة بين أكبر 10 أسواق عالمية، واحتلال المركز الأول محليًا.

كما حقق إيرادات بلغت 100 دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 450.4 مليون دولار على مستوى العالم. يتقارب بشكل كبير مع إيرادات فيلم «مهمة مستحيلة – الحساب المميت الجزء الأول» في 2023، الذي حقق 448.5 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من عرضه، فيما بلغ إجمالي إيرادات سلسلة «مهمة مستحيلة» حتى الآن أكثر من 2.1 مليار دولار، مع فيلم «مهمة مستحيلة – الانهيار» لعام 2018 الذي حقق 791.1 مليون دولار.

77 %

وتمتد النجاحات إلى ما هو أبعد من العروض التقليدية. إذ حققت شركة IMAX أرقامًا قياسية للسلسلة مع «مهمة مستحيلة»، حيث بلغت مبيعاتها العالمية خلال ثلاثة أسابيع 53.2 مليون دولار، بينما جذب فيلم «ليلو وستيتش» العائلات إلى عروض الشاشة الكبيرة العالية الجودة. ويعكس ذلك تزايد تفضيل الجمهور للتجارب المعززة، حيث يفضل 77% من رواد السينما الآن أنظمة IMAX، Dolby، وغيرها من أنظمة السينما عالية الجودة، وفقًا لدراسة «اتجاهات وتوقعات مشاهدة الأفلام في الربيع 2025» التي أعدتها شركة فاندانجو.