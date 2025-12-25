مسرحية «أمونة والخاتم» تبرز أهمية العلم والصداقة



حفلت قاعة قصر الثقافة بالشارقة بجمهور غفير في العرض الرابع من عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ 19،، والذي حمل عنوان «أمونة والخاتم» لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف وإخراج وتمثيل الفنان صابر رجب، وأداء كل من رنيم، فرح، عبدالله بطي، عيسى المزروعي، محمد ياسر، وآخرون.



قدم العرض العديد من الرسائل المهمة للأطفال، أهمها التأكيد على العلم وأهميته في تطور الفرد والمجتمع. كذلك ركّز العرض على دور الأب في حماية عائلته وأطفاله، باعتباره سندهم ومصدر أمانهم وقوتهم، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الصداقة وأهميتها.



وتدور أحداث مسرحية «أمونة والخاتم» حول فتاة نشيطة ومجتهدة في المدرسة، تستيقظ في أحد الأيام متأخرة، فتفوتها حافلة المدرسة، فتضطر إلى الذهاب للمدرسة مشياً على الأقدام، لكنها تسلك طريقاً لم تعتده، فتلتقي بساحرة شريرة كان بينها وبين والد أمونة ثأر قديم.



تختفي «أمونة» تحت الأرض بفعل سحر الساحرة، وتلتقي هناك بالساحر الطيب حرموش، ومساعده، فيتعاونون جميعاً مع والد أمّونة للتخلّص من الساحرة الشريرة، ليعود الوئام والأمان والطمأنينة إلى المدينة.



تميز العرض بالأداء التمثيلي العفوي، وحوى العديد من المفارقات التي خلقت جواً من المتعة لدى الأطفال. كما قدمت «أمونة والخاتم» عدداً من الوجوه الجديدة التي وقفت على خشبة المسرح بثبات وتفاعل معها الجمهور.