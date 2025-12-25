انطلاق الدورة الـ13 من مهرجان المسرح الكشفي الاثنين



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الحركة الكشفية والمسرحية، تنطلق يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.



ويأتي تنظيم المهرجان انطلاقاً من الرؤى السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية تطوير مسيرة المسرح الكشفي بوصفه رافداً أساسياً للحركة المسرحية في الإمارة، ومنصة فاعلة لاكتشاف الطاقات الشابة وصقل مهاراتها الفنية والقيادية، بعد مسيرة امتدت على مدار 12 دورة سابقة أسهمت في إعداد جيل متمرس في مختلف مجالات العمل المسرحي.

وتقام فعاليات المهرجان في فضاء مسرحي صمم على هيئة مخيم كشفي بمقر مفوضية كشافة الشارقة، حيث يقدم المشاركون 10 عروض مسرحية قصيرة، تم إعدادها ضمن المخيم التدريبي الذي نظمته اللجنة المنظمة، وانطلقت فعالياته في 20 ديسمبر الجاري، بإشراف خريجي مفوضية كشافة الشارقة من عناصر المسرح الكشفي.