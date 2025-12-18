«الشارقة للمسرح الصحراوي» يسدل ستار دورته الـ 9 بـ«جمر الغضى»



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتمت الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة رئيس المهرجان.



وشهد جمهور الليلة الختامية عرض مسرحية «جمر الغضى»، من تأليف فيصل جواد وإخراج عبدالرحمن الملا، وأداء جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وتصور المسرحية دراما واقعية تتشابك فيها مشاعر الحب الصادق مع دوافع الحسد والغيرة.



وشارك في تجسيد العرض نخبة من الممثلين، منهم: جمعة علي، فيصل الدرمكي، أمل محمد، عبير الجسمي، شعبان سبيت، محمد جمعة، خلود البديوي، عادل سبيت، فوزية معروف، سامية تاسفاروت، وجوهر المطروشي.



وفي المسامرة النقدية التي تلت العرض وأدارتها الباحثة وفاء الشامسي (عُمان)، ثمّن المتداخلون الحضور الشبابي المتميز في فريق التمثيل، وأثنوا على جودة النص وعمق الرؤية الإخراجية التي واكبت أجواء المهرجان الفريدة.



وكان المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة، قد انطلق 12 ديسمبر الجاري، حيث شهد تقديم 6 عروض مسرحية من الإمارات، وقطر، والأردن، ومصر، وليبيا. كما حفل المهرجان ببرنامج فكري ونقدي متنوع بمشاركة نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين، إضافة إلى عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي عرفت حضوراً جماهيرياً واسعاً.