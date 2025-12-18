صندق الوطن يشارك بالملتقى الأسري الخامس بمسرحية «الحرف في مهمة نحوية»



أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن مشاركة الصندوق في الملتقى الأسري الخامس لعام 2025 تأتي في إطار توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، التي ركزت على أهمية التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتركز أهدافها الاستراتيجية حول تعزيز التلاحم المجتمعي والهوية والوطنية، وذلك في إطار التزام صندوق الوطن بدعم هذه النوعية من المبادرات الثقافية والتعليمية التي تعزز الهوية واللغة العربية، وتسهم في بناء وعي معرفي لدى الشباب والأسرة على حد سواء.



وأوضح ياسر القرقاوي أن صندوق الوطن شارك في الملتقى هذا العام من خلال تقديم المسرحية التعليمية «الحرف في مهمة نحوية»، والتي أخرجها الفنان الكبير عبدالله صالح، وعرضت في ساحة الباهية بأبوظبي، وشهدت حضوراً لافتاً تجاوز 300 شخص، ضمن عرضين متتاليين، تفاعل خلالهما الأطفال وأفراد الأسر مع المحتوى المسرحي الهادف.



وأضاف أن المشاركة في الملتقى الأسري تعكس حرص صندوق الوطن على المشاركة الدائمة في الفعاليات المجتمعية التي تجمع الأسرة، وتسهم في نشر القيم الثقافية والمعرفية والوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز التماسك الأسري والهوية، انسجاماً مع رؤية حكومتنا الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.