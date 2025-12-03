16 عرضاً من مختلف الدول في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

أعلنت الهيئة العربية للمسرح العروض المتأهلة للمشاركة في الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، في القاهرة، من 10 إلى 16 يناير 2026، وذلك بعد أن قامت لجنة مشاهدة العروض باختيار المؤهلة منها لتشارك في هذه الدورة، وكانت اللجنة قد تكونت من: د. يوسف عايدابي، رئيساً (السودان)، إيهاب زاهدة (فلسطين)، زيد خليل مصطفى (الأردن)، د. علاء قوقة (مصر)، وليد دغسني (تونس).

وقد نظرت اللجنة في ملفات العروض المتنافسة لدخول المسارين، والتي بلغت في هذا العام مئة وخمسين عرضاً، منها مئة وستة عشر عرضاً تقدمت للتنافس على «جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي»، وقد أخضعتها اللجنة للتقييم والتحليل، وقررت تأهل 16 عرضاً، ومنها التالية:

- ويندوز 5 widows F، من المغرب لفرقة Art Friends، تأليف وإخراج أحمد أمين ساهل.

- الساعة التاسعة، من قطر، لفرقة قطر المسرحية، تأليف مريم نصير، إخراج محمد الملا.

- المفتاح، من الجزائر، المسرح الجهوي عبدالمالك بوقرموح بجاية، تأليف محمد بورحلة، إخراج زياني شريف عياد.

- الهاربات، من تونس، الوطني التونسي بالشراكة مع الأسطورة للإنتاج، تأليف وإخراج وفاء طبوبي.

- بابا، من الإمارات العربية المتحدة، مسرح الشارقة الوطني، تأليف وإخراج محمد العامري.

- بيكنك ع خطوط التماس، من لبنان، 62Events by Josyane Bouls، نص ريمون جبارة، إخراج جوليا قصار.

- جاكرندا، من تونس، المسرح الوطني التونسي، تأليف عبدالحليم المسعودي، إخراج نزار السعيدي.

تنافس وتميز

وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إن المسار الأول: «مسار جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي»، شهد تنافساً شديداً من حيث العدد والمستويات الفنية التي ميزت عروضه، ما جعله يستحوذ على أيام المهرجان كلها، وهي المرة الأولى التي يصل عدد المتنافسين فيها إلى 15 عرضاً، لذا فإنني، من موقعي أولاً، أهنئ لجنة المشاهدة على جهدها وعملها العلمي والفني الدقيق للخروج بما يتناسب وشروط المهرجان الذي يسعى للجودة، كما يمكن ملاحظة أن رقعة المشاركة في التنافس شملت أغلب مسارح الدول العربية، كما نهنئ المسرحيين العرب الذين تقدموا للمشاركة، حيث أبانت هذه المشاركة مستوى رفيعاً في نسبة عالية من هذه العروض.

تنوع

وأضاف عبدالله: ولا يفوت الملاحظ لهذه العروض التي جمعتها مسارات المهرجان، تنوع الأعمار والخبرات والمشارب الفنية والفكرية، ما سيوفر هذا التنوع متعة للمشاهدين من مختصين وجمهور عادي، إننا وباختيار هذه العروض قد وصلنا إلى تمام الاستعدادات للدورة السادسة عشرة التي سنعمل مع شركائنا في وزارة الثقافة المصرية على أن تكون في مستوى رفيع فنياً وإدارياً.