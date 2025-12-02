مسرحية «مرود كحل» الإماراتية تفوز بـ«أفضل نص» في «الدن» بمسقط

فازت مسرحية «مرود كحل» للكاتب الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، بجائزة أفضل نص مسرحي في مهرجان الدن الدولي للمسرح في مسقط، وذلك تقديراً للبناء الدرامي المتقن الذي تميز به النص، وما حمله من أبعاد إنسانية ولغة مسرحية رفيعة عززت حضور العمل على خشبة المسرح.

وجسد العرض رؤية فنية متكاملة، الأمر الذي انعكس في آراء لجنة التحكيم والجمهور، حيث جمع بين قوة الفكرة، وسلاسة السرد، وتماسك الشخصيات، ليشكل إضافة نوعية للمشهد المسرحي الإماراتي والعربي.

كما حصدت الفنانة عذاري السويدي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، عن أدائها المتميز في المسرحية، فيما نال الفنان عادل سبيت جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، بعد أداء قوي أظهر قدرة على تجسيد الشخصية بعمق وحضور لافت.

وأكدت لجنة التحكيم أن نص «مرود كحل» برز بين الأعمال المشاركة بفضل حساسيته الفنية وعمقه الإنساني، فضلاً عن قدرته على استحضار بيئة المكان وحركة الشخصيات بأسلوب ينسجم مع روح المسرح المعاصر.