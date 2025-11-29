«وفاء للمسرح» في النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، أول من أمس، أمسية عنوانها «وفاء للمسرح» احتفاء بالمسرحي عبدالإله عبدالقادر وكتابه «فضاءات المسرح العربي:

قاسم محمد نموذجاً» الصادر حديثاً عن دائرة الثقافة في الشارقة، والذي كرسه لسيرة ومنجز ذلك الرائد المسرحي العربي، وتحدث في الأمسية كل من عبدالإله عبدالقادر، والفنان أحمد الجسمي، والمخرج محمد العامري، وقدمتها مارية محيي الدين طرموش.

وقالت مارية محيي الدين طرموش في تقديمها: «نلتقي هذا المساء على محبة المسرح، على خشبة لا تنطفئ أضواؤها، خشبة حملت الذاكرة، وشهدت ولادة أجيال من الحالمين، خشبة تنير لنا الذاكرة والروح في هذه الأمسية التكريمية التي تأتي وفاءً للمسرح، واحتفاءً بمبدع كبير من مبدعيه: هو عبدالإله عبدالقادر.

واستعرض عبدالإله عبدالقادر، في حديثه، حياة وتجربة قاسم محمد منذ البدايات، مبيناً كيف تشكلت شخصيته المسرحية بمؤثرات كثيرة. وعن تجربة قاسم محمد مع المسرح الإماراتي قال عبدالإله إنه كان إضافة فنية للمسرح الإماراتي، وكانت الإمارات حاضنة فريدة لعبقريته وعطائه.