«الإمارات لمسرح الطفل» ينطلق 20 ديسمبر المقبل

تبدأ لجنة اختيار عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة عشرة، مساء اليوم (الأربعاء)، أعمالها في مشاهدة العروض، وانتقاء الأفضل من بينها، وتستمر أعمال اللجنة حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر، حيث ستشاهد ثمانية عروض أنتجتها الفرق المسرحية المحلية من أجل المشاركة في المهرجان، والتي من المؤمل لها أن تنطلق في العشرين من شهر ديسمبر القادم.

وستشاهد اللجنة المكونة من كل الفنانين: عبدالله راشد، خليفة التخلوفة، وطلال محمود، في اليوم الأول من عملها، مسرحية «روح الصحراء» من إنتاج جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح. وفي اليوم الثاني ستشاهد اللجنة مسرحية «سيرك الغابة» لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية «كان يا ما كان» لمسرح دبي الوطني. وفي اليوم الذي يليه ستشاهد اللجنة مسرحية «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة.

ثم ستشاهد اللجنة في اليوم التالي مسرحية «شجرة العجائب» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «شابو والمفتاح» لمسرح الفجيرة، وتختتم اللجنة مشاهداتها بمسرحية «كتاب الأمنيات» لمسرح دبي الأهلي، ومسرحية «جزيرة الأماني» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح في اليوم الأخير من عملها.

وتقوم لجنة اختيار العروض، وكما هو عليه في الدورات السابقة للمهرجان، بتقديم تقرير مفصل للجنة العليا المنظمة للمهرجان، حيث تستند في قبول المشاركة من عدمها، على فكرة النص وتناغمها مع مخيلة الطفل، إضافة إلى المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي، فضلاً عن الرؤية الإخراجية، والتوازن الفني للعناصر وبما يخدم الفكرة الرئيسية للعرض.

وفي ذلك، صرح إسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان وقال: «نحرص في كل دورة من دورات المهرجان على الارتقاء بمستوى المهرجان من حيث العروض التي نتمناها دوماً أن تكون قريبة من الأطفال، وتشحن مخيلتهم بالأفكار والطروحات التي من شأنها تنشئتهم على القيم العالية والمبادئ السامية، لذلك، قمنا بمنح لجنة اختيار العروض الصلاحيات اللازمة من أجل اختيار الأفضل من بين تلك العروض، من أجل الحفاظ على زخم الجمهور الذي يحرص كل عام، على التواجد في هذه التظاهرة المسرحية، والتي نسعى من خلالها إلى تأصيل دور المسرح في خدمة المجتمع».

ويشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل والذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، انطلقت دورته الأولى في العام 2005، ويحظى باهتمام جماهيري واسع من قبل الأطفال والعوائل العربية الكريمة.