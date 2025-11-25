تعاون «العربية للمسرح» و«الألكسو» لإطلاق «المهرجان المدرسي»

في إطار استعدادات الهيئة العربية للمسرح لإطلاق مشروعها الجديد «المهرجان العربي للمسرح المدرسي» الذي يأتي تنفيذاً لمبادرة وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، التقى إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة، مع الدكتور محمد ولد اعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وبحث معه التعاون بين الهيئة والمنظمة لإطلاق هذا المهرجان اعتباراً من العام المقبل 2026، وقد رحب الدكتور ولد اعمر بالتعاون في هذا المشروع الحيوي والمهم، وأبدى استعداد المنظمة بأقسامها وكوادرها كافة لوضع هذا التعاون موضع التنفيذ. وقدم إسماعيل عبدالله التصور العام الذي يقوم عليه المهرجان، والأهداف المتوخاة من تنظيمه ضمن رؤية الهيئة الاستراتيجية لتنمية المسرح في العالم العربي.