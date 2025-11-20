مهرجان الإمارات لمسرح الطفل 21 ديسمبر

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت التحضيرات لإقامة مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته التاسعة عشرة، والذي تنظمه جمعية المسرحيين، وستنطلق هذه الدورة في 21 ديسمبر المقبل.

وتعرض الفرق المسرحية الراغبة بالمشاركة أعمالها المسرحية أمام لجنة اختيار العروض، والتي تشكلت من الفنان وليد الزعابي، والفنان محمد سعيد السلطي، والفنان محمد جمعة علي.

حيث تشاهد اللجنة المسرحيات: «سر سارة»، و«سر الفريج الأزرق»، و«هيا نبدأ اللعبة الأخيرة»، و«قمقم مارد الكتب»، و«الفتى الخشبي»، و«تريند عيد الميلاد»، و«أمونة والخاتم»، و«قرية الابتكار».

وتختتم اللجنة أعمالها 23 نوفمبر بمشاهدة مسرحية «مملكة أيليرا» ومسرحية «أمي وردتي»، ثم تصوغ اللجنة بعد انتهاء مشاهداتها لجميع العروض، تقريراً مفصلاً يقدم للجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وقال إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان: «دورة بعد أخرى يواصل هذا المهرجان حضوره في المشهد المسرحي والثقافي والاجتماعي في الإمارات، من خلال العروض المسرحية المنتقاة بدقة.

والتي نأمل أن تكون أداة لتعميق الفكر والإدراك لدى الأطفال، وأن تبقى مساحة مهمة للتسلية والفائدة، ساعين على الدوام إلى تطوير المهرجان، والحفاظ على الزخم الجماهيري الذي حققته العروض في الدورات السابقة، عاقدين العزم على أن تحقق الدورة الجديدة كل الآمال المعقودة عليها، وأن تكون دورة استثنائية على كل المستويات».