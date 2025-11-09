رائعة فيردي الأوبرالية «ريغوليتّو» في ضيافة مسرح زعبيل 19 الجاري

حُلة ساحرة جديدة تحاكي بهاء دبي وفرادة التنوع الثقافي والجمالي اللذين يسكنانها، تحضر فيها وتصافح الجمهور أوبرا «ريغوليتّو» لفيردي، في نسختها المتميزة، من إخراج المبدع الروسي يوري ألكسندروف، مؤسس «مسرح الدولة للأوبرا في سانت بطرسبرغ».

ويكون ذلك العرض على مسرح زعبيل - جميرا زعبيل سراي، 19 و20 نوفمبر الجاري، حيث تُقدَّم الأوبرا باللغة الإيطالية مع ترجمة إلى الإنجليزية.

ويأتي هذا العرض لفرقة الأوبرا التي تعرض العمل، بعد مشاركتها البارزة، في معرض «إكسبو 2020»، حيث تحط الرحال معه مجدداً في دبي، لتمتع الجمهور برائعة فنية تعد من بين أعظم روائع الأوبرا، إذ تقدمها وفق تصور مدهش ومبتكر، يقدم معهما ألكساندروف رؤية جديدة لشخصية المهرّج، محولاً إياه من الصورة التقليدية للأحدب إلى شخصية ذكية وماكرة، تخفي عذابها خلف قناع البلاط الملكي، وذلك في تجسيد مؤثر لقسوة العالم وفساده وهشاشته الإنسانية.

ويضيء هذا العرض للعمل في دبي، على مضامينه القيّمة، وملامحه الجمالية، بأسلوب بديع، يليق بمكانة «ريغوليتّو» التي تمثل إحدى أعظم روائع فيردي الخالدة، حيث يروي فيها قصة عن الحب والغدر والانتقام، تُروى من خلال بعضٍ من أجمل الألحان في تاريخ الأوبرا.

ومما يشكل ملمح تفرد متمايزاً في عرض العمل بدبي، الطُّرز الفاخرة المذهلة للأزياء، والتي تتبدى في ضوئها أحد أبهى نماذج الأوبرا العالمية، إضافة إلى توقيع فني مميز لفرقة «أوبرا سانت بطرسبرغ».

جدير بالذكر، أن «مسرح أوبرا سانت بطرسبرغ» تأسس عام 1987، وأصبح من أبرز فرق الأوبرا في روسيا، ومحط إعجاب الجماهير الأوروبية.