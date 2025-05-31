«ملك المسرح» على خشبة «دبي أوبرا» 3 و4 أكتوبر

يستضيف مهرجان دبي للكوميديا 2025 العرض المسرحي المنتظر «ملك المسرح» على خشبة دبي أوبرا يومي 3 و4 أكتوبر برفقة نخبة من ألمع نجوم الفنّ الكويتيين ليقدّم تجربة مسرحية نوعية تتناول بأسلوب ساخر قضايا الشهرة والهيمنة والغرور في الوسط الفني، ضمن قالب يجمع بين الكوميديا والدراما.

وتحمل المسرحية توقيع وتأليف المخرج المبدع عبد العزيز صفر مقدمة من شركة «القيصر للفعاليات» بالتعاون مع «بست برودكشن»، وتدور أحداث السياق في عام 2060، في عالم ما بعد الكارثة، لتروي قصة الفنان المعتزل إبراهيم أحسنهم بشخصيتيه الشابة والمُسنة التي يجسدها خالد المظفر.

المسرحية لا تكتفي بسرد درامي؛ بل تمارس نقداً ذاتياً ذكياً، وتحاكي أزمة الفنان الكوميدي بين إرضاء الذات والآخرين في زمن تتآكل فيه القيم الجمالية. وتنسج المسرحية بذكاء بين روح الدعابة والتأمل الذاتي والسرد التجريبي، لتبحث في تأثير الغطرسة على علاقة الفنان بجمهوره، وزملائه، وتقديره لذاته.

وتجسّد مسرحية «ملك المسرح» تجديداً للشراكة الذهبية التي تجمع بين النجم الكوميدي خالد المظفر والكاتب والمخرج عبد العزيز صفر، بعد النجاح الساحق لمسرحية «الأول من نوعه» التي تجاوزت 230 عرضاً في الكويت وخارجها.

العرض الجديد لا يقتصر على استحضار الروح الكوميدية المعهودة، بل يتعمق في قضايا وجودية وفنية من خلال طرح ذكي يمزج بين الخيال المستقبلي والواقع اليومي، ضمن تجربة مسرحية تفاعلية تستدرج الضحك، وتدفع للتأمل، وتعتمد النقد الذاتي بأسلوب تجريبي غير تقليدي. خيال مستقبلي ونقد واقعي في عرض لا يُفَوّت.

سرد قصصي

العرض المسرحي المنتظر في دبي يضم نخبة من ألمع نجوم المسرح الكويتي، منهم خالد المظفر، أريج العطار عبد العزيز صفر، محمد صفر، سلمان كايد، مهدي دشتي، إيمان فيصل، خالد العجيرب وأحمد المظفر ويعد فرصةٌ لا تعوض لعشاق المسرح العربي ضمن أمسية مليئة بالسرد القصصي والكوميديا والمشاعر.

وليس «ملك المسرح» مجرد عرض كوميدي تقليدي، بل هو تجربة حيّة تتجدّد مع كلّ أداء، تأسر الأذهان وتحرك الوجدان بما تمتاز به من نصوصٍ محكمة، وبصيرة ثقافية نافذة، وتأمّل ذاتي عميق.