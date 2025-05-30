«ألف ليلة وعرس» على خشبة مسرح مركز دبي التجاري العالمي خلال عيد الأضحى

تجتمع بهجة العيد وألق المسرح الإماراتي في توليفة مشرقة جذابة، خلال عيد الأضحى المبارك، في مسرح مركز دبي التجاري العالمي، إذ يحتضن عرضين لمسرحية «ألف ليلة وعرس» لمسرح دبي الأهلي، يومي 7 و8 مايو. وتأتي هذه الفعالية التي تنظمها «دي إكس بي لايف»، ذراع خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في المركز.

ضمن برامجه الترفيهية المتكاملة في خطة العام الجاري، التي تتضمن عدداً من الأعمال الفنية المتنوعة المتخصصة بدعم الفن الإماراتي، حيث تسلّط الضوء بشكل بارز على المواهب الشابة الإماراتية.

وتمزج «ألف ليلة وعرس» بين سحر الحكايات القديمة والواقع الاجتماعي في دولة الإمارات، وذلك في قالب غنائي فكاهي يقدّم للجمهور وجبة فنية متكاملة تجمع بين الكوميديا والدراما والغناء، حيث تحتفي خلالها بالتقاليد وقيم المكان.

وتدور أحداث المسرحية حول الصراع بين تطلعات الشباب وتقاليد العائلة بأسلوب يمزج بين الذكاء والمتعة ويثير تساؤلات عن الحب والمصائر والقدرة على أخذ القرار وتبني الخيارات من قبل الشباب. ويشارك في العمل كوكبة من نجوم المسرح الإماراتي، ونخبة من المواهب الشابة الصاعدة، ما يضفي عليه سمات التنوع الجماهيري التي تعكس روح العصر.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «نمتلك أجندة فعاليات متكاملة تشمل إلى جانب الفعاليات التجارية، الفعاليات الترفيهية والجماهيرية والإبداعية، التي تناسب المجتمع العالمي المتنوّع الثقافات في دبي ودولة الإمارات.

ونولي اهتماماً خاصاً بالعروض المحلية الإماراتية التي تقدم الفن الجيد وتدعم المسرح الإماراتي والفنانين المواطنين، وتسلط الضوء على الواقع الاجتماعي».

وأضاف الحمادي: «نسعى لإقامة فعاليات عالمية تناسب كافة خيارات وتفضيلات المجتمع، ونعمل على اجتذاب العروض الفنية والموسيقية العالمية والعربية والمحلية، كما أننا نهدف لإقامة العروض المسرحية الإماراتية الناجحة خارج الدولة، وذلك في عدد من دول الخليج، بما في ذلك الكويت والبحرين وقطر والسعودية وسلطنة عمان».

وتتضمن أجندة الفعاليات الترفيهية للموسم الصيفي الحالي في مركز دبي التجاري العالمي عرض مسرحية «سلامة» للأطفال لمسرح دبي الأهلي، وسيقام حفل كوميدي لمجموعة من 6 من أبرز الكوميديين الفلبينيين يوم 29 يونيو المقبل، بينما يشهد يوم 19 يوليو إحياء الفنانة الهندية شريّا جوشال لحفلها المنتظر.