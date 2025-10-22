«تصميم المسرح العالمي» في ضيافة الشارقة

افتتحت الشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مؤخراً، النسخة السادسة من فعالية «تصميم المسرح العالمي»، والتي تستضيفها أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية للفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه النسخة من الفعالية الدولية المرموقة الأولى في الشرق الأوسط، إذ إنها تقام كل أربعة أعوام في دولة مختلفة من دول العالم، وتمثل «إكسبو» عالمياً لقطاعات فنون الأداء وتصميم العروض المسرحية.

شهد حفل الافتتاح في الثامن عشر من هذا الشهر حضوراً واسعاً لأكثر من 200 مصمم وفنان ومبدع من أكثر من 50 دولة، إلى جانب مشاركين من مختلف التخصصات الفنية والأكاديمية، بمن فيهم طلبة وأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ويعد تنظيم هذه النسخة في الشارقة محطة بارزة في تاريخ الفعالية ومسيرة الإمارة الثقافية، إذ تتشارك الأكاديمية في إنتاجها مع المنظمة الدولية للمصممين المسرحيين والمعماريين والتقنيين (OISTAT)، في خطوة تؤكد المكانة العالمية للشارقة عاصمة للثقافة والإبداع في العالم العربي.

وأكدت جاكي جورج، مديرة المشروع، أن «استضافة «تصميم المسرح العالمي» في الشرق الأوسط للمرة الأولى هو إنجاز نوعي يحمل دلالات عميقة، ويدعونا إلى إعادة التفكير في جغرافيا الأداء والتصميم المسرحي».

وأضافت: «نحن فخورون بوجودنا في هذا المشهد الثقافي الديناميكي الغني بالإرث والرؤية، حيث تتجذر الفنون المعاصرة، وتواصل نموها الشامل والسريع».