«كارمينا بورانا».. رقصات وموسيقى في دبي اليوم

تستضيف «دبي أوبرا» اليوم وغداً العمل الموسيقي الدرامي الرائع «كارمينا بورانا» المفعم بالحركات الراقصة، حيث تؤدي العرض فرقة «ماريبور» التابعة «للمسرح الوطني السلوفيني».

الجمهور في دبي على موعد مع إعادة التصور الحديثة للتحفة الموسيقية التي ألّفها «كارل أورف»، حيث سيستمتعون برقصاتٍ من تصميم «إدوارد كلوغ»، تجمع بين حركات الباليه ورواية القصص، إلى جانب أداء صوتي لمقطع «أو فورتونا» باللغة الشعرية الغولياردية اللاتينية.

وتتميز فرقة «ماريبور» الشهيرة بعروضها الرائعة التي تضمّ أعمالاً متنوعة بين الكلاسيكية والكلاسيكية المعاصرة، وتمتلك قدرةً هائلة على ضخّ المشاعر البشرية في كل خطوةٍ راقصة.

يغوص عرض «كارمينا بورانا» في موضوعات الحظ والحب والطبيعة ومراحل الحياة وتقلباتها، وسيدمج العرض بين الألحان والحركة والإلقاء الشعري.