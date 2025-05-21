فتح باب التقديم لمهرجان المسرح العربي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب التقديم لمشاركة العروض المسرحية في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي، الذي ستنظمه، بالتعاون مع وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026، وستبدأ الهيئة باستقبال طلبات المشاركة من بداية شهر يونيو حتى العشرين من شهر نوفمبر 2025، وفق استمارة مخصصة لذلك، تتضمن كل شروط المشاركة وضوابطها، والتي صارت معروفة لدى المسرحيين العرب.

وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة، إن الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية ستعملان على تنظيم دورة مميزة، وستكون القاهرة مركزاً رئيسياً للمهرجان، الذي سيشمل عدداً من المدن المصرية، التي ستستقبل عروضاً وورشاً تدريبية، إضافة إلى تنظيم ثلاثة مسارات في هذه الدورة، المسار الأول للعروض المتنافسة على نيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمسار الثاني للعروض المستضافة، وهو مسار لا تنافس فيه، أما المسار الثالث فسيكون للعروض المصرية، لتكون في إطار المهرجان كي يتعرف المشاركون والجمهور على المشهد المسرحي المصري وتنوعه.

وأضاف أن الهيئة العربية للمسرح واللجنة العليا التي شكلتها وزارة الثقافة في مصر تعكف على وضع تفاصيل البرامج الفكرية والإعلامية في الدورة 16، والتي ستشهد تنوعاً في الاهتمامات، والأسئلة المسرحية الراهنة.

وأكد أن عشرة كتب تخص المسرح المصري سيتم إصدارها بمناسبة المهرجان.

وقد كشف إسماعيل عبدالله عن أن هذه الدورة، وللمرة الأولى في مسيرة المهرجان، ستشهد ضمن إطار فعالياتها تنظيم دورة من (الملتقي العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبية المجاورة)، وهي الدورة الخامسة من هذا الملتقى، الذي كان ينظم في السابق بشكل مستقل.