المسرحية الغنائية «ويكد» تحط الرحال في دبي يناير المقبل

تستضيف دبي للمرة الأولى المسرحية الموسيقية «ويكد»، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» من 28 يناير ولغاية 15 فبراير من العام المقبل، حسب ما أعلنت مجموعة «برودواي إنترتينمنت».

وتعد المسرحية من العروض الأكثر شعبية في العالم، إذ حضرها أكثر من 65 مليون متفرج في أكثر من 130 مدينة في 16 دولة.

وتزور هذه المسرحية دبي للمرة الأولى، وهو ما يتيح الفرصة للجمهور لحضور هذا العمل الاستثنائي، بديكوراته وأزيائه المبتكرة، ويتميز عرض دبي بطيران الساحرة فوق الجمهور، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في أي من العروض السابقة للمسرحية.

تصطحب المسرحية الموسيقية «ويكد»، التي أنتجتها دولياً مجموعة «برودواي إنترتينمنت» ومقرها في دبي، الجمهور في رحلة استثنائية لشابتين رائعتين تجمع بينهما علاقة صداقة غير متوقعة، ولكن سرعان ما تتحول إلى منافسة مثيرة تحدد مصيرهما، لتصبح إحداهما جليندا الطيبة والأخرى ساحرة الغرب الشريرة.

ويكشف العرض الجديد والفريد القصة المشوقة لساحرات أوز بطريقة غير مسبوقة، بمشاركة أكثر من 100 شخص من الممثلين وطاقم العمل وأعضاء الأوركسترا، ويتكامل العرض مع الديكورات الرائعة، وأكثر من 350 زياً مذهلاً، ومعزوفات موسيقية مميزة.

وقال ستيفين شوارتز، الملحن وكاتب كلمات مسرحية «ويكد»: «يسرّني إقامة المسرحية في دبي للمرة الأولى، إذ يحمل هذا العمل طابعاً خاصاً به ومستوى جديداً من الحيوية والإبداع، ويروي مرة أخرى أمام الجمهور قصة الصداقة والحب وتحلّي الإنسان بالجرأة والشجاعة ليكون صادقاً مع نفسه وليدافع عن معتقداته».

بدورها قالت ليز كوبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «برودواي إنترتينمنت»: «يسرنا الإعلان عن استضافة المسرحية الموسيقية «ويكد» في منطقة الشرق الأوسط. ونفخر بإنتاج هذا العمل البارز وعرضه أمام جمهور من عشاق المسرحيات الموسيقية في المنطقة، في لحظة تُعد محطة تاريخية بجميع المقاييس.

ويمثل العمل أيضاً مناسبة خاصة للاحتفال بمرور خمسة عشر عاماً على انطلاق مجموعة «برودواي إنترتينمنت» في دبي أنتجت خلالها العديد من الأعمال المسرحية. ويأتي هذا الحدث ثمرة للجهود الكبيرة والتعاون بين طاقم العمل لتحويل هذا المشروع إلى عمل مسرحي مميز».

وأضاف الدكتور باولو بتروشيلي، مدير «دبي أوبرا»: «يسر «دبي أوبرا» استضافة المسرحية الموسيقية «ويكد»، مؤكدة من جديد التزامها الراسخ بتقديم عروض عالمية المستوى ترسم ملامح المسرح المعاصر.

ويؤكد استقبال هذا العمل العالمي للمرة الأولى في دولة الإمارات المكانة المرموقة لدبي بوصفها مركزاً للتميز الثقافي والعروض الحية رفيعة المستوى.

ومع الشهرة الواسعة التي حظيت بها «ويكد» في جميع أنحاء العالم، يسرنا التعاون مع «برودواي إنترتينمنت» لعرض هذا العمل المسرحي البارز، ترسيخاً لدورنا كوجهة رائدة للفنون الأدائية في المنطقة».

وتم إنتاج العرض الأول لمسرحية «ويكد» الموسيقية في دبي بالشراكة مع جدول فعاليات دبي، وبرعاية أمريكان اكسبريس، وشبكة الإذاعة العربية، وراديو دبي 92.

وتواصل «ويكد» ترسيخ إرثها الفني الساحر، انطلاقاً من مسارح برودواي الحائز على جوائز غرامي والذي حقق مبيعات بالملايين، ووصولاً إلى الفيلم المقتبس عنها من بطولة آريانا غراندي وسينثيا إيريفو والذي حقق إيرادات تجاوزت 750 مليون دولار أمريكي واستقطب أكثر من 70 مليون مشاهد حول العالم.

ويحظى الجمهور من جميع الأعمار بتجربة آسرة مع هذه المسرحية المؤثرة التي تتمحور حول مفاهيم الأخوّة والهوية والتمكين.