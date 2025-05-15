مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الـ 12 يواصل عروضه

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح الأربعاء (14 مايو الجاري) في مسرح بيت الشعر عروض المرحلة الختامية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته الثانية عشرة، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، والعديد من الفعاليات التربوية والمسرحية.

وشاهدت لجنة التحكيم برئاسة الفنان جمعة علي، وعضوية الفنان فيصل علي، والفنانة أمل محمد، ستة عروض لفصول الحلقتين الثانية والثالثة.

قُدِّم أولاً عرض «كوكب الدمى» من تأليف وإخراج المعلم عبدالله حماد، وأداه طلبة الحلقة الثانية في مجمع زايد بالسيوح (مدينة الشارقة)، وشارك في تمثيله 12 طالباً. وجاء العرض الثاني بعنوان «ما خاب من استشار» لطلبة الحلقة الثانية بمدرسة نزوى (المنطقة الوسطى)، وهو من تأليف وإخراج المعلم صان موسى أبو زايد، وصمم ديكوره المعلم جلال محمد، وأدار خشبته المعلم عمر أحمد، وشارك في تجسيده على الخشبة سبعة طلاب.

وتحت عنوان «نبحث قليلاً» جاء العرض الذي قدمته مدرسة أبو أيوب الأنصاري (المنطقة الشرقية)، وهو من تأليف وإخراج المعلم محمد كويلة، وشارك في تأديته على الخشبة 14 طالباً. وشارك طلبة الحلقة الثالثة بمدرسة العروبة (مدينة الشارقة) بتقديم عرض «الشبكة السوداء» من تأليف وإخراج المعلم حسام عبدالعزيز، وضم فريق العمل في تصميم الموسيقى المعلم حازم العجمي، وفي إدارة الخشبة المعلم مأمون الجرن، وأشرف عليه المعلم مصطفى محمود، وشارك في تمثيله 23 طالباً.

وقدّم طلبة الحلقة الثالثة بمدرسة المدام (المنطقة الوسطى)، مسرحية «مملكة العجائب» من تأليف وإخراج المعلم باسم بركة، وساعد في الإخراج المعلم حمدي بن محمد، وأعد الموسيقى المعلم ربيع بن أحمد، وتولى إدارة الخشبة المعلم محمد أحمد البتانوني، وجسدها 12 طالباً.

وتحت عنوان «انتظار» جاء العرض الذي قدمه طلبة الحلقة الثالثة بمدرسة سيف اليعربي (المنطقة الشرقية)، وهو من تأليف وإخراج المعلم محمد الرميشي، ووضع موسيقاه أحمد الدمق، وصمم الأزياء الطالب محمد سعيد المزروعي، وأداه عشرة طلاب.