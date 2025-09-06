العرض المسرحي «سلافا سنو شو» في دبي 14 أكتوبر

يعود العرض المسرحي الشهير «سلافا سنو شو» إلى دبي بعد النجاح الكبير الذي حققه عام 2023، حيث ينطلق على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات بدبي من 14 حتى 26 أكتوبر المقبل.

ويبدأ العرض خلال أيام الأسبوع في تمام الساعة 7:30 مساء، مع عروض إضافية نهارية ومسائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح للعائلات والمدارس ومحبي المسرح خيارات عدة للاستمتاع بهذا العرض المميز.

حصد العرض إعجاب أكثر من 12 مليون شخص خلال جولاته التي شملت أكثر من 80 دولة، ونال أكثر من 25 جائزة عالمية، منها جائزة لورانس أوليفييه لأفضل عرض ترفيهي، وجائزة «دراما ديسك» في نيويورك.

وحظي العرض على مدى ثلاثة عقود بإشادة واسعة من النقاد الذين وصفوه بأنه «أحد أروع الأعمال المسرحية» و«يجسد إبداعاً مسرحياً نادراً»، ولا يزال يأسر الملايين حول العالم بسحره.

أنتج العرض وقدمه الفنان الروسي سلافا بلونين، وهو يقوم على التمثيل الصامت، ويتضمن سلسلة من الصور الرائعة التي ترسمها المقطوعات الموسيقية والحركات والتوقيت الدقيق.

يبدأ العرض ببالون أحمر اللون يتدحرج وحيداً عبر المسرح ليصبح رمزاً للأمل، في حين تمتد شبكة صغيرة من خيوط العنكبوت فوق المقاعد.

وبينما تطفو فقاعات الصابون في الهواء وتتهادى كما لو أن الغرفة قررت حبس أنفاسها، تقفز كرات ضخمة بين المشاهدين في جميع أرجاء المسرح لتحوله إلى ساحة للعب والمرح.

وينتهي العرض بالمشهد الشهير للعاصفة الثلجية المصنوعة من قصاصات الورق، لتكسر الحواجز بين الجمهور والممثلين، ويعم الضحك المسرح، في حين تتجه الأنظار إلى الأعلى في لحظة توحد الجميع.

يوفر العرض تجربة غامرة تجعل الجمهور يشعر بأنه جزء أساسي من العرض.

كما يوفر عرض «سلافا سنو شو» للجمهور تجربة فريدة في دبي المدينة التي اشتهرت باستضافة العروض المميزة؛ ويسعى العرض لاستقطاب اهتمام الجمهور وتوفير أجواء ترفيهية مميزة لهم.