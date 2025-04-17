مهرجان الفجيرة للمونودراما يستقطب نخبة المسرحيين من حول العالم

يشهد مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، والذي انطلق في 10 أبريل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مشاركات استثنائية للعروض المسرحية.

ويستقطب المهرجان نخبة من كبار الممثلين والنقاد والمهتمين بشؤون المسرح من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز العروض المشاركة بتنوع فريد في الثقافات واللغات التي يجمعها المسرح، حث بات المهرجان في نسخته الـ 11 نموذجاً للتجربة المسرحية الناجحة، وبوابة المستقبل للأجيال القادمة في تشجيع المواهب للوصول إلى مستوى متميز من الأداء المسرحي في الفجيرة.

ويزدان برنامج المهرجان بحضور حافل لممثلين وفنانين بارزين قدموا من دول عدة من بينها فرنسا واليونان وإسبانيا وجورجيا وألمانيا وأرمينيا وروسيا، كما تشارك نخبة من الفنانين الإماراتيين بعروض متميزة تعكس قدرة الفنان الإماراتي على الإبداع في المسرح.

وعملت اللجنة المنظمة على تسخير كافة الإمكانيات والكوادر لإنجاح استضافة هذا الحدث الثقافي على أرض الفجيرة والترحيب بكافة ضيوف المهرجان المشاركين والمهتمين بالحراك المسرحي، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للعروض المشاركة وذلك بجهود وسواعد شباب إمارة الفجيرة الواعد.