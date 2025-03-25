كلاسيكيات المسرح العالمي على «خشبة» القصباء بدءاً من 1 أبريل

موسم استثنائي من العروض المسرحية العالمية لعام 2025، تنظمه «القصباء»، الوجهة العائلية الأبرز في إمارة الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بالشراكة مع «إتش 2 بروداكشنز»، الشركة المتخصصة في الإنتاج الفني والترفيهي، يتضمن روائع مسرحية كلاسيكية عالمية متميزة، حيث تأتي المسرحيات استكمالاً لعروض ناجحة مثل «أليس في بلاد العجائب» و«ماجيك فيل تويلاند إكسبريس»، التي حظيت بإقبال جماهيري واسع.

وتستعد «القصباء» لتقديم أعمال مسرحية كلاسيكية أعيد تصورها بأسلوب حديث يلبي اهتمامات الجمهور المعاصر، ويوفر تجربة ترفيهية مميزة للعائلات والحضور. وتشمل هذه العروض قصصاً خيالية ومغامرات مشوقة تأخذ الأطفال وعائلاتهم في رحلة إلى عوالم ساحرة، تغذي مخيلتهم، وتمنحهم ذكريات لا تُنسى.

وينطلق موسم 2025 في «مسرح القصباء» في 1 أبريل بعرض «سندريلا»، ويستمر حتى 5 أبريل، كما تخوض العائلات مغامرة شيقة مع «جزيرة الكنز»، في الفترة من 2 إلى 7 يونيو. أما قصة «بينوكيو»، فتوفر دروساً قيمة عن الصدق والشجاعة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس.

وفي الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر، تأخذ مسرحية «حول العالم في 80 يوماً» العائلات في رحلة تفاعلية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، احتفاء بالصداقة. كما تقدم مسرحية «سنو وايت والأقزام السبعة» تجربة مليئة بالفكاهة والإثارة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر.

ويُقدَّم عرضان يومياً في تمام الساعة 3:00 مساءً و6:00 مساءً، مع مواعيد مخصصة للمجموعات المدرسية. تبدأ أسعار التذاكر من 45 درهماً فقط.

وتعزز «شروق» إبداعاتها الثقافية في موسم العام الجاري من خلال عناصر إنتاج متطورة تضمن نقل الجمهور إلى عوالم نابضة بالحياة. ويتحقق ذلك عبر استخدام خلفيات أضواء الـ LED والإضاءة الشاملة التي تتماشى مع إيقاع القصة، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية فائقة الجودة التي تتيح للجمهور التفاعل مع كل تفصيلة صوتية. كما تسهم الأزياء والديكورات التي تقدمها «إتش 2 بروداكشنز» في تحويل كل عرض مسرحي إلى تجربة إبداعية غامرة.

وقال خالد آل علي، مدير القصباء وواجهة المجاز المائية: «كانت الشارقة ولا تزال مركزاً رائداً للفعاليات الترفيهية والثقافية والعائلية، وسنقدم موسماً متميزاً لعام 2025، بما يتماشى مع رؤية الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمنارة للابتكار الثقافي، ومن خلال الجمع بين الترفيه ذي المستوى العالمي والقيم التعليمية، يؤكد موسم عام 2025 التزام الإمارة برعاية الإبداع وتوحيد العائلات من خلال المرح والسرد القصصي».