«حكايات خيالية» في دبي 5 أبريل

يستضيف مسرح «جميرا زعبيل سراي» في دبي عرض الباليه الروسي الرائع «حكايات خيالية» في 5 أبريل المقبل.

ويأخذ العرض الحضور إلى عالم مليء بالقصص الخيالية حيث سيعيشون أجواء رائعة مليئة بالاستعراضات الفنية والرقصات والمغامرات الشيّقة النابضة بالحيوية، بما فيها المشاهد الأكثر شهرةً من «كسارة البندق» و«الجميلة النائمة».

ويشارك في عرض «حكايات خيالية» عازفون منفردون من أبرز المسارح الروسية، حيث يؤدّون عروضاً متنوّعة، من القصص الاحتفالية إلى روايات الأميرات المذهلة، فيما يُتاح للأطفال التعرّف إلى أبعاد هذه الأنماط الفنية الخالدة، من خلال روائع «تشايكوفسكي» ورقصات الباليه المذهلة.