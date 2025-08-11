200 كاتب يتنافسون في مسابقة تأليف النصوص المسرحية الموجّهة للطفل

أعلنت الهيئة العربية للمسرح انتهاء تقديم النصوص للتنافس في النسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النصوص المسرحية الموجهة للطفل من 3 إلى 18 سنة، والتي تأتي واحدة من أهم تجليات نجاح الهيئة العربية للمسرح في برنامجها الثقافي والفني الاستراتيجي الذي وضعته للمساهمة في تنمية المسرح العربي ونصوصه وتحفيز الكتاب المسرحيين العرب؛ واهتماماً بمسرح الطفل.

وقد خصصت الهيئة العربية للمسرح النسخة السابعة عشرة من المسابقة لنصوص كُتِبَتْ ضمن ثيمة (أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية)، وهو منحى إدماج شخصيات معاصرة في حكايات شعبية معروفة في الثقافة العربية من أجل تصويب وتحديث وتحسين هذه الحكايات، وتخليصها من بعض الصور والمعاني السلبية، وتجسير الهوة بينها وبين أجيال جديدة انقطعت عنها، وتأهيلها للمعاصرة والمستقبل.

وقد شهدت هذه النسخة إقبالاً شديداً، وانطبقت شروط التنافس على 200 نص من أصل مئتين وسبعة عشر، وستعمل لجنة التحكيم التي شكلتها الهيئة على تقييمها، وذلك وفق ضوابط وشروط المسابقة المعلنة من ناحية، ووفق مقاييس تحكيم علمية محددة من ناحية أخرى، ومن بين هذه المقاييس، جدة الفكرة وأصالتها، سلامة الحوار وبناء النص الدرامي، سلامة التراكيب اللغوية، توفر القيم المعرفية والتربوية، ودقة تحديد الفئة العمرية التي يوجه الكاتب نصه لها.

وقال الكاتب إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: يسجل كتاب النص الموجّه للأطفال موجة مهمة من خلال الاتجاه الذي شكل ناظم هذا العام، وتشير الأرقام والإحصاءات الدالة على أن التنافس سيكون شديداً، وتهتم الهيئة العربية للمسرح من خلال هذه المسابقة وفي هذه النسخة أن يتنافس كتاب النص بشكل إيجابي وحيوي يعيد إنتاج العلاقة بالحكاية الشعبية ويجسر المسافة بين أطفالنا وأجيالنا الصاعدة وبين هذا الموروث الذي ألهم العالم.