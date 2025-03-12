أوركسترا الفردوس في «إكسبو دبي» 21 مارس

تستضيف مدينة إكسبو دبي حفلين فنيين لـ«أوركسترا الفردوس»، وذلك في 21 و22 مارس الجاري. وتعزف الأوركسترا في الحفلين بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية العربية من أيام الفن الأصيل، وذلك تحت أنوار ساحة الوصل وأجوائها الرائعة، مع ظهور مميز لضيفتي الشرف الأختين سارة ولورا أيوب، الحاصلتين على عدة جوائز في عزف الموسيقى الكلاسيكية.

وستقدم الأوركسترا في حفل ليالي الفردوس القادم تشكيلة رائعة لعدد من معزوفات الأغاني العربية الخالدة. ويستضيف الحفل الثنائي المشهور الأختين سارة ولورا أيوب، وهما عازفتان ومؤلفتان للموسيقى الكلاسيكية، حازتا عدة جوائز عالمية. وأعرب الثنائي الموهوب عن سعادتهما بالانضمام إلى أوركسترا الفردوس في هذا الحفل المتميز، وقالتا: «يسرنا العودة إلى مدينة دبي النابضة بالحياة والفنون والثقافة».