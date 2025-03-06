«أوركسترا الفردوس» تحيي حفلاً في «إكسبو دبي» 21 الجاري

تحيي «أوركسترا الفردوس» النسائية الشهيرة في دبي حفلاً فنياً بساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي 21 و22 مارس الجاري.

ويشمل الحفل أشهر المقطوعات والأعمال الموسيقية الكلاسيكية العربية والعالمية.

ويشهد الحفل مشاركة «الأختين أيوب» اللتين ستؤديان أعمالاً تنقل الحضور إلى عالمٍ مبهر مستوحىً من التراث العربي والكلاسيكيات الغربية. وسيعيش الجمهور في دبي أجواء ممتعة نابضة بعوالم الموسيقى الساحرة.

وتضمّ «أوركسترا الفردوس» عازفاتٍ من 24 جنسية، وكان أول ظهورٍ لها خلال «إكسبو 2020 دبي»، لتكرّس منذ ذلك الحين حضورها الآسر في عالم الموسيقى الأوركسترالية في المنطقة. يتولّى الإشراف على هذه الأوركسترا الملحن إيه آر رحمن الحائز على «جائزة أوسكار»، وستؤدي أعمالاً موسيقية عربية وشرق أوسطية وهندية.