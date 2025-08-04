روبوت يتعلم الأداء المسرحي وكتابة السيناريو

أعلنت أكاديمية شنغهاي المسرحية، قبول أول روبوت على هيئة إنسان، في برنامج دكتوراه في الدراما والسينما، لتندلع موجة تفاعل وجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

الروبوت، يحمل اسم «Xueba 01»، وهو مصطلح صيني يُطلق على «الطالب المتفوق»، يبلغ طوله 1.75 متر، ويزن نحو 30 كيلوغراماً، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ساوث تشاينا»، يتمتع الروبوت بوجه رجل بالغ وسيم، مكسو ببشرة سيليكون مرنة، تتيح له إظهار تعبيرات وجه معقدة، ويرتدي نظارات وقميصاً كلاسيكياً.

يحمل «Xueba 01» بطاقة طالب افتراضية، ويشرف على دراسته الأستاذ والفنان الشهير يانغ تشينغ تشينغ، الذي أوضح أن الروبوت سيتعلم تقنيات الأداء المسرحي، وكتابة السيناريو، وتصميم الديكور، إضافة إلى موضوعات تقنية، مثل توليد اللغة والتحكم الحركي.