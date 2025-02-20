«يفغيني أونيغين» لتشايكوفسكي في «دبي أوبرا» اليوم وغداً

تستضيف «دبي أوبرا» اليوم وغداً، العرض الساحر لأوبرا «يفغيني أونيغين»، رائعة بيتر تشايكوفسكي الموسيقية التي تعد من أبرز الأعمال الأوبرالية الكلاسيكية والمستوحاة من رواية ألكسندر بوشكين الشهيرة، تحكي الأوبرا قصة الحب الضائع والكبرياء ومرور الزمن.

حيث تتبع الشابة تاتيانا التي تعبر عن حبها الصادق، لكن يفغيني أونيغين، المغرور والغامض، يرفضها. ومع مرور الزمن، يدرك أونيغين خطأه، لكنه يواجه قدراً لا يمنحه فرصة للخلاص.

بفضل موسيقى تشايكوفسكي المؤثرة وألحانه العميقة، يقدم هذا العمل تجربة أوبرالية غنية بالمشاعر، مدعومة بإنتاج مبهر تقدمه أوبرا المسرح الوطني برنو، إحدى أبرز الفرق الأوبرالية المعروفة بتفوقها الفني.

يضم العرض نخبة من النجوم العالميين، من بينهم داليبور جينيس في دور يفغيني أونيغين، وليندا بالوفا في دور تاتيانا، وبيتر بيرجر في دور فلاديمير لينسكي، إلى جانب فاتسلافا كريجيتشي هاوسكوفا في دور أولغا. كما يؤدي الباس المجري كورنيل مايكيتز دور زاريكي، مستعرضاً حضوره القوي على المسرح.

يُشرف على هذا الإنتاج الضخم المايسترو روبرت كروزك، مع إخراج مسرحي متقن من مارتن غلاسر، فيما يتكامل الديكور من تصميم بافيل بوراك، والأزياء المبهرة التي أبدعتها ماركيتا سلايديكوفا، والإضاءة المتميزة بتوقيع مارتن شبيتلِيك، مما يمنح العرض طابعاً بصرياً وعاطفياً فريداً.

وأعرب باولو بيتروشيللي رئيس «دبي أوبرا» عن فخره بهذا الحدث قائلاً: يفغيني أونيغين ليست مجرد أوبرا، بل رحلة غامرة في عمق المشاعر الإنسانية، من الحب إلى الندم. في «دبي أوبرا»، نعتز بتقديم هذه التحفة الفنية، حيث نقدم لجمهورنا تجربة استثنائية عبر موسيقى تشايكوفسكي الآسرة. هذا الإنتاج يعكس التزامنا بتقديم عروض عالمية المستوى في قلب المشهد الثقافي الإماراتي.