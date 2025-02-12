باليه «لا بايادير» يتهادى في دبي أوبرا بعد غدٍ

تعود «دبي أوبرا» مرة أخرى لتبهر جمهورها بأحد أكثر عروض الباليه استثنائية وإبداعاً في العالم، وذلك بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، حيث ستتزين خشبة المسرح بعرض الباليه الكلاسيكي «لا بايادير»، الذي يعتبر مكتبة آسرة من الشغف، والتسامي الروحي.

يتميز هذا العرض العالمي الشهير بمشاركة نجمي الباليه فاديم مونتاغيروف وفومي كانيكو، حيث يقدم قصة ساحرة عن الحب، والغيرة، والخلاص، في إطار مشهد فني فاخر مستوحى من أجواء الهند القديمة.

وباعتباره واحداً من أعظم عروض الباليه في التاريخ، يظل «لا بايادير» شاهداً على عظمة وعمق فن الباليه الكلاسيكي.

وفي هذه التحفة الفنية في عالم الباليه، يسرد عرض «لا بايادير» القصة المؤثرة لعلاقة الحب بين نيكيا، راقصة المعبد المقدسة، وسولور، المحارب النبيل. وتدور قصتهما حول التفاني والتضحية والسعي نحو المصير، وتتجسد هذه المشاعر العميقة من خلال موسيقى لودفيج مينكوس، بإعداد موسيقي لجون لانشبيرج.

مع رقصاته المذهلة، وأزيائه الفاخرة، وروعة الأوركسترا الحية، فإن هذا العرض يشكل ذروة في التعبير البصري والعاطفي، حيث ينقل الجمهور إلى عالم من الجمال الخيالي والدراما العميقة.

وعبّر باولو بيتروشيللي، رئيس أوبرا دبي، عن إعجابه بهذا الإنتاج قائلاً: تلتزم «دبي أوبرا» بتقديم عروض عالية المستوى، ويعد «لا بايادير» مثالاً على التفوق الفني.

ويجسد هذا العرض روعة الباليه، وقوته، وجماله، ما يتيح لجمهورنا فرصة فريدة لخوض تجربة مذهلة. نحن فخورون بتقديم أحد أروع عروض الباليه، ودعوة الجمهور للانغماس في عرض أسر أجيالاً من عشاق الباليه.