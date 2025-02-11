16 عضواً جديداً ينضمون لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في اجتماعه الأخير، الذي عقد بالمقر الرئيس للاتحاد في الشارقة على انضمام عدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في الدولة لعضوية الاتحاد.

وعقد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحضور شيخة الجابري، نائبة رئيس الاتحاد، مديرة فرع أبوظبي، وشيخة عبدالله المطيري، أمين السر العام، والدكتورة عائشة الشامسي، مسؤولة النشر والتوزيع، ومريم الزرعوني، المسؤولة الثقافية، والدكتور سيف الجابري، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، ومحسن سليمان، المدير المالي.

وبناء على اقتراح وموافقة أعضاء لجنة العضوية بالاتحاد، منح العضوية العاملة لكل من: بدرية إسماعيل الزرعوني (قاصة إماراتية)، فاطمة الزهراء محمد بنعمر (ناقدة إماراتية)، منى عبد القادر العلي (قاصة وروائية إماراتية)، أمل جميع الصواعي (قاصة إماراتية)، كما انضمّ إلى أسرة الاتحاد ضمن العضويّة المنتسبة، رائد رشيد الحاج (ناقد سوري).

رهام أكرم قنبس (شاعرة سورية)، سماح زهير العيسى (روائية سورية)، منى أحمد المصري (روائية سورية)، أدهم وهيب مطر (قاص سوري)، أسماء علي محمد زيتون (روائية أردنية)، ربا عبد العال أبو طوق (شاعرة سورية)، رشا أبو بكر سعد عثمان غانم (ناقدة مصرية)، لينا فيصل المفلح (شاعرة سورية)، محمد إحسان بهجت طالب (ناقد سوري)، مرام دريد النسر (شاعرة سورية)، همام صادق عوض الله (شاعر مصري).

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سلطان العميمي، على الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد في دعم الأدباء والمثقفين من أبناء الوطن، ومن يقيم على أرض الدولة، وتبني أفكارهم واستقطابهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لاستدامة العمل الثقافي، وبما يحقق الطموحات والأهداف التي تسعى إليها دولة الإمارات في رعاية الثقافة والإبداع بمختلف مجالاته وأجناسه الأدبية، لأهمية الثقافة ودورها الريادي في بناء الأمم والمجتمعات.

ورحب أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالأعضاء الجدد، متمنين لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأدبية، مؤكدين أن الاتحاد باعتباره مظلة ثقافية تضم العديد من الأطياف الأدبية والإبداعية يرحب بكل من لديه الرغبة في الانضمام إليه والحصول على عضويته.